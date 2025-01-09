Mehmet Şimşek: ''Yarısı Bizden Kampanyası’na 611 milyar lira kaynak ayırdık''

09 Ocak 2025 13:25 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 13:27

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Yarısı Bizden Kampanyası’na 2024 ila 2027 yıllarını kapsayan dönemde bütçeden 611 milyar lira kaynak ayırdıklarını belirtirken, enflasyon hedefinin ise 2025’te yüzde 20’li, 2026’da yüzde 10’lu seviyelere çekmek olduğunu belirtti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek​, İstanbul’da katıldığı bir programda ekonomiye dair sunum yaptı. Bakan Şimşek, yapısal dönüşümü hızlandırarak enflasyonu 2025’te yüzde 20’li seviyelere çekmeyi hedeflediklerini söyledi. Şimşek, konutta yeni tedbirlerin alınacağının işaretini verdi.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI’NA 611 MİLYAR LİRA KAYNAK AYIRDIK

Hayat pahalılığının en önemli nedeninin yüksek kiralar olduğunu belirten Bakan Şimşek, konut arzının daha da arttırılacağını vurguladı. Şimşek, ''Yarısı Bizden Kampanyası’na 2024 ila 2027 yıllarını kapsayan dönemde bütçeden 611 milyar lira kaynak ayırdık. İmkanımız olsa konut üretimine ayırdığımız payı 3’e - 5’e katlamak isteriz'' diye konuştu.

Enflasyon​ hedefine dair açıklamada bulunan Bakan Şimşek, ''Hedefimiz 2025’te enflasyonu yüzde 20’li, 2026’da yüzde 10’lu seviyelere çekmek'' ifadelerini kullandı.