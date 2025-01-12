Bakan Şimşek müjdeyi verdi, fırsatçılar düğmeye bastı: Konut fiyatları bir anda 740 bin TL arttı

12 Ocak 2025 12:25 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 12:26

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in dar gelirliler için açıkladığı konut müjdesi fırsatçıları harekete geçirdi. Yeni konut projesinin detayları belli olmadan fırsatçılar fiyatları yükseltti. Konut fiyatları kısa sürede 740 bin TL birden arttı.

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Dar gelirli​ vatandaşların ev sahibi olabilmesini kolaylaştırmak için harekete geçen hükümet​ yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek​, dar gelirliler için konut müjdesini verdi. Ancak açıklanan müjdenin ayrıntıları henüz netleşmeden fırsatçılar düğmeye bastı. Konut​ ilanlarındaki fiyatlarda fahiş artış dikkat çekti. Bir anda fırlayan ev fiyatları ise tepkilere yol açtı.

MÜJDENİN AÇIKLANDIĞI GÜN KONUTA FAHİŞ ZAM

Bakan Şimşek "Dar gelirli vatandaşlarımızın ilk defa konut alacakların konuta erişimi bu dönemin en önemli önceliği. O nedenle de biz bu alana büyük öncelik vereceğiz" diyerek müjdeyi vermişti. Ancak ATV Haber'de yer alan habere göre; konut projesinin detayları bile belli olmadan fırsatçılar ortaya çıktı. İlandaki konut fiyatları daha müjdenin açıklandığı gün artış göstermeye başladı.

BİR ANDA 740 BİN TL ARTTI

Örneğin Ağustos 2023'te ilan sitesine konulan ve 2 milyon 375 bin TL fiyat biçilen bir evin fiyatı zaman içerisinde sürekli arttığı fakat en yüksek artışın 8 Ocak 2025'te yaşandığı görüldü. Tam 740 bin TL artan evin fiyatı ilana konulduğu ilk günden itibaren neredeyse iki katına çıkmış durumda.

DÜŞÜK KREDİ İDDİASI PİYASAYI HAREKETLENDİRDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konut projesiyle ilgili henüz bir detay açıklamadı ancak ilk evini alacaklara kredilerin düşük olacağı iddia edildi. Söz konusu iddia bile fiyatları hareketlendirmeye yetti. Fırsatçılar fiyatları tırmandırdı. Vatandaşlar ise fırsatçılara tepkisini sosyal medyada yayınlanan zamlı ilanlarla gösterdi.

ŞİMŞEK'İN AÇIKLAMASI FIRSATÇILARA MÜJDE OLDU

Bakan Şimşek, şu anda hayat pahalılığının en önemli bileşeninin yüksek kiralar olduğunu söyleyip bunun para politikası üzerinden çözülemeyeceğini ifade etmişti. Öyle görünüyor ki sadece kiralar değil ev satışlarındaki fiyatlar da para politikası üzerinden çözülemeyecek. Çünkü Şimşek'in açıklamasından sonra aynı gün içinde ev satışlarındaki fiyatlar da arttı. Bakan Şimşek'in açıklaması adeta fırsatçılara 'müjde' oldu.

FIRSATÇI EMLAKÇILARA CEZA YAĞMIŞTI

Konuya ilişkin açıklama yapan Avukat Volkan Alkılıç "Daha öncesinde tüketicilere benzer şekilde davranışlarda bulunan 117 fırsatçı emlakçıya Ticaret Bakanlığı yetkililerimiz tarafından 11 milyon 700 bin TL idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerini kullandı.