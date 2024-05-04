04 May 2024 13:51 - Güncelleme : 04 May 2024 15:06
Bakan Şimşek'ten S&P'nin Türkiye kararına ilişkin açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Programımızın olumlu sonuçları kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıyor." dedi.
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's'un (SP), Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korumasını değerlendirdi.
Bakan Şimşek sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi;
"Programımızın olumlu sonuçları kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıyor.
S&P ülke kredi notumuzu 11 yılın ardından 1 kademe artırırken görünümü pozitif olarak korudu.
S&P, Fitch ve Moody’s’in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi.
Güçlendirerek uygulamaya devam ettiğimiz programımızla ülkemize duyulan güveni en üst seviyeye taşımakta kararlıyız."
Kaynak: TGRT Haber