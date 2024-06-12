Bakan Şimşek Singapur yolunda, Türkiye gri listeden çıkacak

12 Haziran 2024 10:43 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 10:48

Türkiye 2021 yılından bu yana Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) kara listesinde. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in önemli üzerinde durduğu gri listeden Türkiye’nin çıkarılması konusu 28 Haziran’da FATF toplantısında masaya yatırılacak.

BAKAN ŞİMŞEK SİNGAPUR YOLUNDA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu ay sonunda yapılacak Türkiye'nin gri listeden çıkabileceği Mali Eylem Görev Gücü (FATF) toplantısına katılmak için Singapur'a gidecek.

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak Şimşek'in de 28 Haziran'daki ilgili toplantıya katılmak için Singapur'a gideceğini söyledi.

GRİ LİSTEDEN ÇIKIŞ BEKLENİYOR

FATF, Türkiye'yi 2021 yılında gri listesine aldı. Türkiye 40 standardının 39'u ile uyumlu. FATF'tan bir heyet geçen ay, Türkiye'nin kara para aklama ve yasa dışı finansmanın önlenmesine ilgili uygulamalarını yerinde değerlendirme için ülkeyi ziyaret etmişti.

Ekonomi yönetimi Türkiye'nin ay sonunda gri listeden çıkmasını beklediğini, aksi bir kararın ise siyasi olacağını söylüyor.

HAZİRAN AYINA İŞARET ETTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Şubat'ta yaptığı açıklamada, FATF ile Türkiye'yi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmaları tamamladıklarını ifade ederek "Haziran ayında yapılacak yerinde denetim ile gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak" demişti.