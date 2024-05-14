Bakan Şimşek, tasarruf paketinin bilançosu için tarih verdi

14 May 2024 16:49 - Güncelleme : 14 May 2024 16:59

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Brüksel’de düşünce kuruluşu Bruegel’in düzenlediği Türkiye konulu panelin ardından OVP ve tasarruf paketini değerlendirdi.

YAZ SONUNA İŞARET ETTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf paketinin bütçede nasıl bir etkiye sahip olacağının yaz sonunda yapılması planlanan OVP gözden geçirmesinin bir parçası olarak duyurulabileceğini açıkladı.

KKM İÇİN TARİH VERMEDİK

Brüksel’de düşünce kuruluşu Bruegel’in düzenlediği Türkiye konulu panelin ardından Bloomberg’in sorularını yanıtlayan Şimşek, “Kur Korumalı Mevduat’tan tam çıkış için hiçbir zaman kesin tarih vermedik” dedi ve bu sürecin piyasayı bozmadan izleneceğini belirtti.

Şimşek “Birden fazla sorunumuz ve kısıtlamamız olduğu için kademeli bir yaklaşım benimsedik. Yani sürekli bir optimizasyon söz konusu” dedi. Rusya ile ihracat konusunda da değerlendirmede bulunan Şimşek “Yaptırım uygulanan kişi ya da kuruluşlarla ticaret yapmıyoruz ve yaptırım uygulanan mallardan da kaçınıyoruz” dedi.