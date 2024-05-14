Nakitte sıkı pazarlığa büyük indirim! Konut kredi faizleri hesabı değiştirdi

14 May 2024 15:14 - Güncelleme : 14 May 2024 15:15

Bakanlıktan 'Erkan' iddiasına net cevap: Bilinçli ve maksatlı bir haber

Bakanlıktan 'Erkan' iddiasına net cevap: Bilinçli ve maksatlı bir haber

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sıkı para politikaları kapsamında faizleri yüzde 50 seviyesine çıkardı. Böylelikle ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faizleri de yükseldi. Ev almak isteyenler kredi faizlerinin yüksekliğinden şikâyet ederken uzmanlar nakit alımlarda indirimlerin yapılacağını ifade ediyor.

KREDİ FAİZLERİ ZİRVEDE

Faizlerdeki artış konut kredilerini de vurdu. En düşük faiz oranı neredeyse yüzde 3,05’e kadar çıktı. Şu an ev almak isteyen 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisi kullanması halinde aylık ödemesi taksit 62 bin 704 TL’ye kadar yükseldi.

Taksit tutarları ise Türkiye’de ortalama maaşlar düşünüldüğünde orta ve düşük gelirliler için imkânsız bir hale geliyor. Buna karşın elinde birikmiş parası olan ve kredi çekmeden ev almak isteyenler daha avantajlı bir konumda yer alıyor.

NAKİT ÖDEYENE YÜZDE 20 İNDİRİM

Show Haber’e konuşan emlakçı Hikmet Koçyiğit konut piyasaları hakkında önemli açıklamalar yaptı. Koçyiğit’e göre; nakit 5 milyon TL'lik daire şu anda 4 milyon TL'ye de alınabiliyor.

Emlakçı Abdurrahman Yeşiltaş ise nakit olarak ödeme yapmak isteyenlerin ev sahipleri ile sıkı bir pazarlığa oturduğunu açıkladı. Haberlere göre ev satışlarında pazarlık alıcıya yaklaşık yüzde 20’lik bir avantaj sağlayabilir.

ORTALAMA KONUT FİYATLARI 5 MİLYON

Öte yandan özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde ortalama konut fiyatları 5 milyon TL’ye ulaşmış durumda. Konut kredileri ise bankadan bankaya değişiklik gösteriyor.

İşte banka banka kredi ödemeleri

HALKBANK (Hesaplı Evim Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,19

Aylık Taksit: 84 bin 412 Tl

Kredi Tahsis Ücreti: 22 bin 560 TL

Toplam Faiz Tutarı: 8 milyon 129 bin TL

Toplam Ödeme: 10 milyon 152 bin TL

ZİRAAT BANKASI (Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,79

Aylık Taksit: 76 bin 683 TL

Kredi Tahsis Ücreti: 22 bin TL

Toplam Faiz Tutarı: 2 milyon 201 bin TL

Toplam Ödeme: 9 milyon 222 bin TL

VAKIFBANK (Sıfır Konutlara Özel Sarı Panjur Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,29

Aylık Taksit: 86 bin 358

Kredi Tahsis Ücreti: 17 bin 374 TL

Toplam Faiz Tutarı: 8 milyon 363 bin TL

Toplam Ödeme: 10 milyon 380 bin TL

ŞEKERBANK

Faiz Oranı: Yüzde 5,89

Aylık Taksit: 117 bin 922 TL

Kredi Tahsis Ücreti: 19 bin 560 TL

Toplam Faiz Tutarı: 12 milyon 150 bin TL

Toplam Ödeme: 14 milyon 170 bin TL

AKBANK (İlk Evim Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,05

Aylık Taksit: 62 bin 704 TL

Kredi Tahsis Ücreti: 24 bin 620 TL

Toplam Faiz Tutarı: 5 milyon 524 bin TL

Toplam Ödeme: 7 milyon 549 bin TL

ING (Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,39

Aylık Taksit: 69 bin 64 TL

Kredi Tahsis Ücreti: 20 bin 120 TL

Toplam Faiz Tutarı: 6 milyon 287 bin TL

Toplam Ödeme: 8 milyon 307 bin TL

GARANTİ BBVA (Hayat Sigortalı Kiracıya Mortgage)

Faiz Oranı: Yüzde 3,20

Aylık Taksit: 65

Kredi Tahsis Ücreti: 24 bin 794 TL

Toplam Faiz Tutarı: 5 milyon 850 bin TL

Toplam Ödeme: 7 milyon 884 bin TL

YAPI KREDİ (Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,55

Aylık Taksit: 72 bin 96 TL

Kredi Tahsis Ücreti: 19 bin 191 TL

Toplam Faiz Tutarı: 6 milyon 651 bin TL

Toplam Ödeme: 8 milyon 670 bin TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: Yüzde 4,35

Aylık Taksit: 87 bin 528 TL

Kredi Tahsis Ücreti: 18 bin 300 TL

Toplam Faiz Tutarı: 8 milyon 503 bin TL

Toplam Ödeme: 10 milyon 521 bin TL

DENİZBANK (Mortgage Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,49

Aylık Taksit: 90 bin 264 TL

Kredi Tahsis Ücreti: 16 bin 959 TL

Toplam Faiz Tutarı: 8 milyon 831 bin TL

Toplam Ödeme: 10 milyon 848 bin TL

ANADOLUBANK (Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,49

Aylık Taksit: 98 bin 512 TL

Kredi Tahsis Ücreti: 14 bin 119 TL

Toplam Faiz Tutarı: 9 milyon 821 bin TL

Toplam Ödeme: 11 milyon 835 bin TL

ZİRAAT KATILIM (KONUT FİNANSMANI)

Kâr Payı Oranı: Yüzde 5,50

Aylık Taksit: 110 bin 178 TL

Tahsis Ücreti: 15 bin 565 TL

Toplam Kâr Payı Tutarı: 11 milyon 221 bin TL

Toplam Ödeme: 13 milyon 236 bin TL

VAKIF KATILIM (Konut Finansmanı)

Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,90

Aylık Taksit: 78 bin 799 TL

Tahsis Ücreti: 17 bin 4 TL

Toplam Kâr Payı Tutarı: 7 milyon 455 bin TL

Toplam Ödeme: 9 milyon 472 bin TL

KUVEYTÜRK

Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,34

Aylık Taksit: 68 bin 121 bin TL

Tahsis Ücreti: 19 bin 450 TL

Toplam Kâr Payı Tutarı: 6 milyon 174 bin

Topam Ödeme: 8 milyon 194 bin TL