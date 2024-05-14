Nakitte sıkı pazarlığa büyük indirim! Konut kredi faizleri hesabı değiştirdi
Ekonomi yönetimi enflasyonla mücadele ve değerli TL adımları kapsamında sıkı para politikası uyguluyor. İhtiyaç, konut ve taşıt kredisi faizleri ise zirveye çıktı. Nakit konut almak isteyenler için ise büyük indirimler var.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sıkı para politikaları kapsamında faizleri yüzde 50 seviyesine çıkardı. Böylelikle ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faizleri de yükseldi. Ev almak isteyenler kredi faizlerinin yüksekliğinden şikâyet ederken uzmanlar nakit alımlarda indirimlerin yapılacağını ifade ediyor.
KREDİ FAİZLERİ ZİRVEDE
Faizlerdeki artış konut kredilerini de vurdu. En düşük faiz oranı neredeyse yüzde 3,05’e kadar çıktı. Şu an ev almak isteyen 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisi kullanması halinde aylık ödemesi taksit 62 bin 704 TL’ye kadar yükseldi.
Taksit tutarları ise Türkiye’de ortalama maaşlar düşünüldüğünde orta ve düşük gelirliler için imkânsız bir hale geliyor. Buna karşın elinde birikmiş parası olan ve kredi çekmeden ev almak isteyenler daha avantajlı bir konumda yer alıyor.
NAKİT ÖDEYENE YÜZDE 20 İNDİRİM
Show Haber’e konuşan emlakçı Hikmet Koçyiğit konut piyasaları hakkında önemli açıklamalar yaptı. Koçyiğit’e göre; nakit 5 milyon TL'lik daire şu anda 4 milyon TL'ye de alınabiliyor.
Emlakçı Abdurrahman Yeşiltaş ise nakit olarak ödeme yapmak isteyenlerin ev sahipleri ile sıkı bir pazarlığa oturduğunu açıkladı. Haberlere göre ev satışlarında pazarlık alıcıya yaklaşık yüzde 20’lik bir avantaj sağlayabilir.
ORTALAMA KONUT FİYATLARI 5 MİLYON
Öte yandan özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde ortalama konut fiyatları 5 milyon TL’ye ulaşmış durumda. Konut kredileri ise bankadan bankaya değişiklik gösteriyor.
İşte banka banka kredi ödemeleri
HALKBANK (Hesaplı Evim Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,19
Aylık Taksit: 84 bin 412 Tl
Kredi Tahsis Ücreti: 22 bin 560 TL
Toplam Faiz Tutarı: 8 milyon 129 bin TL
Toplam Ödeme: 10 milyon 152 bin TL
ZİRAAT BANKASI (Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,79
Aylık Taksit: 76 bin 683 TL
Kredi Tahsis Ücreti: 22 bin TL
Toplam Faiz Tutarı: 2 milyon 201 bin TL
Toplam Ödeme: 9 milyon 222 bin TL
VAKIFBANK (Sıfır Konutlara Özel Sarı Panjur Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,29
Aylık Taksit: 86 bin 358
Kredi Tahsis Ücreti: 17 bin 374 TL
Toplam Faiz Tutarı: 8 milyon 363 bin TL
Toplam Ödeme: 10 milyon 380 bin TL
ŞEKERBANK
Faiz Oranı: Yüzde 5,89
Aylık Taksit: 117 bin 922 TL
Kredi Tahsis Ücreti: 19 bin 560 TL
Toplam Faiz Tutarı: 12 milyon 150 bin TL
Toplam Ödeme: 14 milyon 170 bin TL
AKBANK (İlk Evim Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,05
Aylık Taksit: 62 bin 704 TL
Kredi Tahsis Ücreti: 24 bin 620 TL
Toplam Faiz Tutarı: 5 milyon 524 bin TL
Toplam Ödeme: 7 milyon 549 bin TL
ING (Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,39
Aylık Taksit: 69 bin 64 TL
Kredi Tahsis Ücreti: 20 bin 120 TL
Toplam Faiz Tutarı: 6 milyon 287 bin TL
Toplam Ödeme: 8 milyon 307 bin TL
GARANTİ BBVA (Hayat Sigortalı Kiracıya Mortgage)
Faiz Oranı: Yüzde 3,20
Aylık Taksit: 65
Kredi Tahsis Ücreti: 24 bin 794 TL
Toplam Faiz Tutarı: 5 milyon 850 bin TL
Toplam Ödeme: 7 milyon 884 bin TL
YAPI KREDİ (Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,55
Aylık Taksit: 72 bin 96 TL
Kredi Tahsis Ücreti: 19 bin 191 TL
Toplam Faiz Tutarı: 6 milyon 651 bin TL
Toplam Ödeme: 8 milyon 670 bin TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: Yüzde 4,35
Aylık Taksit: 87 bin 528 TL
Kredi Tahsis Ücreti: 18 bin 300 TL
Toplam Faiz Tutarı: 8 milyon 503 bin TL
Toplam Ödeme: 10 milyon 521 bin TL
DENİZBANK (Mortgage Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,49
Aylık Taksit: 90 bin 264 TL
Kredi Tahsis Ücreti: 16 bin 959 TL
Toplam Faiz Tutarı: 8 milyon 831 bin TL
Toplam Ödeme: 10 milyon 848 bin TL
ANADOLUBANK (Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,49
Aylık Taksit: 98 bin 512 TL
Kredi Tahsis Ücreti: 14 bin 119 TL
Toplam Faiz Tutarı: 9 milyon 821 bin TL
Toplam Ödeme: 11 milyon 835 bin TL
ZİRAAT KATILIM (KONUT FİNANSMANI)
Kâr Payı Oranı: Yüzde 5,50
Aylık Taksit: 110 bin 178 TL
Tahsis Ücreti: 15 bin 565 TL
Toplam Kâr Payı Tutarı: 11 milyon 221 bin TL
Toplam Ödeme: 13 milyon 236 bin TL
VAKIF KATILIM (Konut Finansmanı)
Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,90
Aylık Taksit: 78 bin 799 TL
Tahsis Ücreti: 17 bin 4 TL
Toplam Kâr Payı Tutarı: 7 milyon 455 bin TL
Toplam Ödeme: 9 milyon 472 bin TL
KUVEYTÜRK
Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,34
Aylık Taksit: 68 bin 121 bin TL
Tahsis Ücreti: 19 bin 450 TL
Toplam Kâr Payı Tutarı: 6 milyon 174 bin
Topam Ödeme: 8 milyon 194 bin TL