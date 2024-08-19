Bakan Şimşek yeni sistemi duyurdu: Elektronik vergi denetimi dönemi başlıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, elektronik vergi denetimi dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, denetim süreçlerinin tamamen elektronik ortama taşınmasını sağlayacak altyapının oluşturulacağını belirtti. Yeni sistemle birlikte vergi müfettişleriyle mükellefler elektronik ortamda bir araya geleceğini aktaran Bakan Şimşek, "Görüşmeler bu ortamda yapılacak ve tutanaklar elektronik alınacak" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlığı ve Vergi Denetim Kurulunun (VDK) dijital dönüşüm çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, elektronik vergi denetimi döneminin başlayacağını duyurdu.
"BAKANLIĞIN GÜCÜNÜ ARTIRACAK"
Bakanlık bünyesindeki dijital dönüşümü hızlandırmak ve bilişim teknolojilerinin etkin kullanımını teşvik etmek amacıyla yeni teknolojik sistemler geliştirdiklerini belirten Bakan Şimşek, bu dijital dönüşüm çalışmalarının kayıt dışı ekonomiyle mücadelede Bakanlığın gücünü artıracağının altını çizdi.
Vergide adalet, etkinlik ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda mükelleflerin vergi sistemine gönüllü uyumunu teşvik eden düzenlemeleri sürdürmeye devam edeceklerini aktaran Bakan Şimşek, denetim süreçlerinin tamamen elektronik ortama taşınmasını sağlayacak altyapıyı oluşturacaklarını söyledi.
ELEKTRONİK VERGİ DENETİMİ DÖNEMİNİN DETAYLARI
Bakan Şimşek, elektronik vergi denetimi dönemiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Yeni sistemle, vergi müfettişleriyle mükellefler elektronik ortamda bir araya gelecek, görüşmeler bu ortamda yapılacak ve tutanaklar elektronik alınacak. Elektronik tutanak, telekonferans uygulamaları, makine öğrenmesi ve yapay zeka entegrasyonları gibi gelişmelerle bir sene içerisinde ciddi bir dijital dönüşüm hedefleniyor"
Vergide sıkı denetim şart. Ama lütfen zenginlerden başlayalım.