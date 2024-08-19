Bakan Şimşek yeni sistemi duyurdu: Elektronik vergi denetimi dönemi başlıyor

19 Ağustos 2024 11:07 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 12:15

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlığı ve Vergi Denetim Kurulunun (VDK) dijital dönüşüm çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, elektronik vergi denetimi döneminin başlayacağını duyurdu.

"BAKANLIĞIN GÜCÜNÜ ARTIRACAK"

Bakanlık bünyesindeki dijital dönüşümü hızlandırmak ve bilişim teknolojilerinin etkin kullanımını teşvik etmek amacıyla yeni teknolojik sistemler geliştirdiklerini belirten Bakan Şimşek, bu dijital dönüşüm çalışmalarının kayıt dışı ekonomiyle mücadelede Bakanlığın gücünü artıracağının altını çizdi.

Vergide adalet, etkinlik ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda mükelleflerin vergi sistemine gönüllü uyumunu teşvik eden düzenlemeleri sürdürmeye devam edeceklerini aktaran Bakan Şimşek, denetim süreçlerinin tamamen elektronik ortama taşınmasını sağlayacak altyapıyı oluşturacaklarını söyledi.

ELEKTRONİK VERGİ DENETİMİ DÖNEMİNİN DETAYLARI

Bakan Şimşek, elektronik vergi denetimi dönemiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Yeni sistemle, vergi müfettişleriyle mükellefler elektronik ortamda bir araya gelecek, görüşmeler bu ortamda yapılacak ve tutanaklar elektronik alınacak. Elektronik tutanak, telekonferans uygulamaları, makine öğrenmesi ve yapay zeka entegrasyonları gibi gelişmelerle bir sene içerisinde ciddi bir dijital dönüşüm hedefleniyor"