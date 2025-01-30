Bakan Şimşek yükse kira fiyatlarına tek çözümü söyledi

30 Ocak 2025 19:07 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 19:37

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yüksek kira fiyatları ve enflasyonla mücadele kapsamında hükümetin yeni adımlar atacağını duyurdu. Konut arzını artırarak kiralardaki yükselişi dengelemeyi hedeflediklerini belirten Şimşek, özellikle dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştıracak projelerin hayata geçirileceğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyük şehirlerdeki yüksek kira fiyatlarına dikkat çekerek, çözümün konut üretimini artırmaktan geçtiğini belirtti. Şimşek, "Önümüzdeki dönemde konut seferberliğiyle konut arzını artırarak, daha fazla konut üreterek kiraları kontrol altına almayı ümit ediyoruz." dedi.

AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Ankara Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuşan Şimşek, uygulanan ekonomi programının temel hedefinin ülke refahını artırmak olduğunu vurguladı.

"ENFLASYONU ARZ YÖNLÜ POLİTİKALARLA DÜŞÜRMEYİ AMAÇLIYORUZ"

Piyasalarda enflasyon beklentilerinin gerilemeye başladığını ifade eden Şimşek, vatandaşların bu süreç hakkında daha temkinli davrandığını belirterek, "Hane halkımız enflasyonu hâlâ yüzde 59 seviyelerinde bekliyor. Ancak biz enflasyonu yalnızca para, maliye ve gelir politikalarıyla değil, aynı zamanda arz yönlü politikalarla da düşürmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Şimşek, özellikle büyük şehirlerdeki konut krizine değinerek, hayat pahalılığının en önemli bileşenlerinden birinin kira fiyatları olduğunu ve bunu dengelemek için konut üretimine ağırlık verileceğini belirtti.

DAR GELİRLİLER İÇİN KONUTLAR İNŞA EDİLECEK

Konut arzını artırmak için en önemli adımlardan birinin deprem bölgesinin yeniden inşası olduğunu vurgulayan Şimşek, şu ana kadar 201 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini hatırlattı.

Sosyal konut projelerine de öncelik verdiklerini belirten Şimşek, "2025 yılı bütçesinden ayrılan kaynaklarla 250 bin sosyal konut inşa edilecek. Bu konutlar, deprem konutlarına ek olarak üretilecek." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yeni bir konut kampanyası hazırlığında olduklarını açıklayan Şimşek, dar gelirli ve konutu olmayan vatandaşlara yönelik düşük maliyetli, az peşinatlı ve uzun vadeli ödeme planlarıyla güvenli, kaliteli ve depreme dayanıklı konutlar sunacaklarını ifade etti.

"Amacımız kiralardaki hızlı artışı kontrol altına almak, hayat pahalılığını düşürmek ve vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaktır." diyen Şimşek, bu kapsamda çeşitli desteklerin sürdürüleceğini belirtti.

GIDANIN DÜŞÜK MALİYETLE ULAŞMASI SAĞLANACAK

Gıda arzı konusunda da önemli adımlar atacaklarını dile getiren Şimşek, tarım sektöründe sulama ve toplulaştırma yatırımlarına öncelik verileceğini belirtti. "Gıdanın tarladan nihai tüketiciye daha az kayıpla ve daha düşük maliyetle ulaşmasını sağlamak için gıda arz zincirini ve lojistik altyapısını daha etkin hale getireceğiz." dedi.

Planlı tarımsal üretime geçişin önemine vurgu yapan Şimşek, organize tarım bölgelerinin kapasitesinin artırılacağını söyledi.