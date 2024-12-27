Bakan Şimşek'ten dikkat çeken açıklama: Üretim ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz

27 Aralık 2024 12:40 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 12:49

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından yaptığı paylaşımda rekabet gücünü ve verimliliği artırmak için üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek​, sosyal medya hesabından ihracat​ desteklerine ilişkin değerlendirmede bulundu. İhracatçıların daha uygun koşullarla finansmana erişimi için reeskont kredi maliyetinin yüzde 35'ten yüzde 29,9'a düşürüldüğü bilgisini veren Şimşek, program döneminde reeskont kredi limitinin günlük 300 milyon liradan 4 milyar liraya yükseltildiğini bildirdi.

Bakan Şimşek, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İhracatçılarımızın daha uygun koşullarla finansmana erişimi için reeskont kredi maliyeti yüzde 35’ten yüzde 29,9’a düşürüldü. Programımız döneminde, reeskont kredi limiti artırıldı (günlük 300 milyon TL’den 4 milyar TL’ye), reeskont kredilerinde ilave ihracat bedeli satış koşulu kaldırıldı (yüzde 30’dan yüzde 0’a) ihracat bedeli satış yükümlülüğü azaltıldı (yüzde 40’tan yüzde 30’a), Eximbank’ın sermayesini güçlendirdik (13,8 milyar TL’den 55,3 milyar TL’ye), hizmet ihracatı gelirlerine vergi istisnasını artırdık (yüzde 50’den yüzde 80’e) Rekabet gücümüzü ve verimliliği artırmak için katma değerli üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz."