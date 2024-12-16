Bakan Şimşek'ten dikkat çeken açıklama: "Vergide adaleti güçlendireceğiz"

16 Aralık 2024 12:13 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 12:13

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Vergide adaleti daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret zammı için AK Parti'den son kulis bilgisi! Erdoğan ve Mehmet Şimşek'i bu rakama ikna etmeye çalışıyorlar

Asgari ücret zammı için AK Parti'den son kulis bilgisi! Erdoğan ve Mehmet Şimşek'i bu rakama ikna etmeye çalışıyorlar

Hazine ve Maliye​ Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Maliyeden kartelleşme eğiliminin yüksek olduğu sektör ve firmalara inceleme" haberine ilişkin dikkat çeken açıklamada bulundu.

"VERGİDE ADALETİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Şimşek, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımında vergide adaletin daha da artacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Piyasadaki hakim gücünü kötüye kullanan, kazançları ile vergi beyanları arasında tutarsızlık bulunan işletmelere yönelik denetimlerimizi artırıyoruz. Kayıt dışılığa yönelerek vergi üzerinden rekabet avantajı sağlanmasına müsaade etmeyeceğiz, vergide adaleti daha da güçlendireceğiz."