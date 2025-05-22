Bakan Şimşek’ten dikkat çeken enflasyon açıklaması! “Düşmeye devam edecek”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'da "Finansal Okuryazarlık Günü Etkinliği" programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Öncelikli hedefin enflasyonu düşürmek olduğunu belirten Şimşek, çalışmalarının bu yönde devam edeceğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Başkent Ankara'da Finansal Okuryazarlık Günü programında konuştu.

“ÖNCELİĞİMİZ ENFLASYONU DÜŞÜRMEK”

Şimşek, "Bizim önemli önceliğimiz enflasyonu düşürmek, fiyat istikrarını sağlamak" dedi.

ŞİMŞEK’TEN CARİ AÇIK DEĞERLENDİRMESİ

2025 yılında enflasyonun düşmeye devam edeceğini ve çalışmalarının bu yönde devam edeceğini açıkladı.

"Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde belki de cari fazlayı konuşuyor olacağız" diyen Bakan Şimşek, bu sene de cari açığın nispeten düşük kalacağını, petrol fiyatlarının bu noktada destekleyici olduğunu belirtti.