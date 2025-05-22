Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilerin gözü bu tarihte

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca emekli, 2025 yılı bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatacağını araştırmaya başladı. Bu yıl 4 bin lira olarak belirlenen bayram ikramiyesi, bayram öncesi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerinin hesaplarına yatırılacak. Ödemeler, emeklilerin tahsis numarasına göre farklı günlerde gerçekleştirilecek. Peki, Kurban Bayramı ikramiyeleri hangi tarihlerde yatacak? İşte merakla beklenen ikramiye takvimiyle ilgili detaylar…

Kurban Bayramı'na az bir zaman kala emeklilerin heyecanlı bekleyişi başladı. Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayram öncesinde emeklilerin ve diğer hak sahiplerinin en çok merak ettiği konuların başında ise emekli bayram ikramiyesi ödemeleri geliyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bu yıl emekli bayram ikramiyelerine yüzde 33,33 oranında zam yapıldı. Böylece 2024’te 3.000 TL olan bayram ikramiyesi, 2025 itibarıyla 4.000 TL olarak belirlendi. Emekliler, yıl içerisinde Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere toplam iki kez bayram ikramiyesi alıyor. Buna göre, emeklilere yıllık toplam 8.000 TL ödeme yapılmış olacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESAPLARA YATIRILACAK?

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, emekli bayram ikramiyesi ödemeleri son yıllarda olduğu gibi yine bayramdan önceki haftada yapılacak. Bu yıl Kurban Bayramı 6 Haziran’da başlayacağından, ikramiyelerin 2-5 Haziran 2025 tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

İkramiye ödemeleri, bir önceki dönemlerde olduğu gibi emeklilerin tahsis numarasına göre yapılacak. SGK ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, detaylı ödeme takvimini ilerleyen günlerde açıklayacak.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Emekli maaşı alanların yanı sıra:

Dul ve yetim aylığı sahipleri (hisse oranına göre)

Yaşlılık aylığı alanlar

Şehit yakınları

Gaziler

Şampiyon sporcular gibi birçok kesim de bayram ikramiyesinden faydalanacak. Toplamda yaklaşık 16 milyon kişiye ödeme yapılması planlanıyor.

Emeklilik dilekçesini 1 Mart - 31 Mayıs tarihleri arasında veren ve aylığı bağlanan kişiler de Kurban Bayramı’nda ikramiye almaya hak kazanacak. Henüz maaşı bağlanmamış olanların ödemeleri, ilk emekli aylıklarıyla birlikte yatırılacak.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA NE KADAR ÖDENECEK?

Bayram ikramiyeleri, ölüm aylığı alan hak sahiplerine dosya bazında ve hisseleri oranında ödeniyor:

Yüzde 50 pay alan dul eş veya yetim çocuklara: 2.000 TL

Yüzde 75 pay alan dul eşlere (çalışmayan ve kendi emekli aylığı olmayan): 3.000 TL

Yüzde 25 pay alan çocuklara: 1.000 TL

İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ALANLARA NE KADAR ÖDENECEK?

İş kazası ya da meslek hastalığı nedeniyle çalışma gücünde kayıp yaşayanlara sürekli iş göremezlik geliri bağlanıyor. Bu kişiler için ikramiye tutarı, kayıp oranına göre belirleniyor:

%10 kayıp: 400 TL

%40 kayıp: 1.600 TL

YURTDIŞI ÇALIŞMASI OLANLAR

Hem Türkiye’de hem yabancı ülkelerde çalışan ve kısmi emekli aylığı alanlara da, Türkiye’de geçen prim günlerinin toplam prim günlerine oranı dikkate alınarak orantılı şekilde ikramiye ödemesi yapılacak.