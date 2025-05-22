Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilerin gözü bu tarihte

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca emekli, 2025 yılı bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatacağını araştırmaya başladı. Bu yıl 4 bin lira olarak belirlenen bayram ikramiyesi, bayram öncesi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerinin hesaplarına yatırılacak. Ödemeler, emeklilerin tahsis numarasına göre farklı günlerde gerçekleştirilecek. Peki, Kurban Bayramı ikramiyeleri hangi tarihlerde yatacak? İşte merakla beklenen ikramiye takvimiyle ilgili detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 10:08

Kurban Bayramı'na az bir zaman kala emeklilerin heyecanlı bekleyişi başladı. Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayram öncesinde emeklilerin ve diğer hak sahiplerinin en çok merak ettiği konuların başında ise emekli bayram ikramiyesi ödemeleri geliyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilerin gözü bu tarihte

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bu yıl emekli bayram ikramiyelerine yüzde 33,33 oranında zam yapıldı. Böylece 2024’te 3.000 TL olan bayram ikramiyesi, 2025 itibarıyla 4.000 TL olarak belirlendi. Emekliler, yıl içerisinde Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere toplam iki kez bayram ikramiyesi alıyor. Buna göre, emeklilere yıllık toplam 8.000 TL ödeme yapılmış olacak.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilerin gözü bu tarihte

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESAPLARA YATIRILACAK?

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, emekli bayram ikramiyesi ödemeleri son yıllarda olduğu gibi yine bayramdan önceki haftada yapılacak. Bu yıl Kurban Bayramı 6 Haziran’da başlayacağından, ikramiyelerin 2-5 Haziran 2025 tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilerin gözü bu tarihte

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

İkramiye ödemeleri, bir önceki dönemlerde olduğu gibi emeklilerin tahsis numarasına göre yapılacak. SGK ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, detaylı ödeme takvimini ilerleyen günlerde açıklayacak.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Emekli maaşı alanların yanı sıra:

  • Dul ve yetim aylığı sahipleri (hisse oranına göre)
  • Yaşlılık aylığı alanlar
  • Şehit yakınları
  • Gaziler

Şampiyon sporcular gibi birçok kesim de bayram ikramiyesinden faydalanacak. Toplamda yaklaşık 16 milyon kişiye ödeme yapılması planlanıyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilerin gözü bu tarihte

Emeklilik dilekçesini 1 Mart - 31 Mayıs tarihleri arasında veren ve aylığı bağlanan kişiler de Kurban Bayramı’nda ikramiye almaya hak kazanacak. Henüz maaşı bağlanmamış olanların ödemeleri, ilk emekli aylıklarıyla birlikte yatırılacak.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA NE KADAR ÖDENECEK?

Bayram ikramiyeleri, ölüm aylığı alan hak sahiplerine dosya bazında ve hisseleri oranında ödeniyor:

Yüzde 50 pay alan dul eş veya yetim çocuklara: 2.000 TL

Yüzde 75 pay alan dul eşlere (çalışmayan ve kendi emekli aylığı olmayan): 3.000 TL

Yüzde 25 pay alan çocuklara: 1.000 TL

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilerin gözü bu tarihte

İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ALANLARA NE KADAR ÖDENECEK?

İş kazası ya da meslek hastalığı nedeniyle çalışma gücünde kayıp yaşayanlara sürekli iş göremezlik geliri bağlanıyor. Bu kişiler için ikramiye tutarı, kayıp oranına göre belirleniyor:

%10 kayıp: 400 TL

%40 kayıp: 1.600 TL

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilerin gözü bu tarihte

YURTDIŞI ÇALIŞMASI OLANLAR

Hem Türkiye’de hem yabancı ülkelerde çalışan ve kısmi emekli aylığı alanlara da, Türkiye’de geçen prim günlerinin toplam prim günlerine oranı dikkate alınarak orantılı şekilde ikramiye ödemesi yapılacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Temmuz zammı yaklaşıyor: Kıdem tazminatı da artacak
Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! İsa Karakaş düzenleme için net tarih verdi
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun tek tek hesapladı: Net rakam verdi

Sıkça Sorulan Sorular

Kurban Bayramı tarihi 2025 ne zaman başlıyor?
Kurban bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.
ETİKETLER
#bayram ikramiyesi
#emekli bayram ikramiyesi
#Emekli Bayram Ikramiyesi Ne Zaman Yatacak
#2025 Bayram Ikramiyesi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.