Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Tek haneli rakamlara inecek

02 Ekim 2024 16:58 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 17:14

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Türk ekonomisinin küresel ticarette parçalanmalara karşı dirençli olduğunu ifade etti. Bakan Şimşek, "Yakın coğrafyadan tedarik (nearshoring) söz konusu olduğunda, pandemi sonrası tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesinden faydalandık. Avrupa'ya ve Afrika dahil oldukça hızlı gelişen yakın çevreye sahibiz. Dolayısıyla ekonominin direnci yüksek" dedi. Şimşek enflasyon için de önemli açıklamalar yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek​, "Ortak Zemin Oluşturma" teması altında düzenlenen "2024 Berlin​ Küresel Diyaloğu" konferansında önemli açıklamalar yaptı. Bakan Şimşek, Türkiye​'nin pek çok makroekonomik zorluğun üstesinden geldiğini açıklayarak cari açığın azaldığını ve deprem harcamaları hariç bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 1,6'ya düştüğünü anlattı.

ENFLASYON BEKLENTİSİNİ YENİLEDİ

Bakan Şimşek, "Enflasyon tek haneli rakamlara inecek. Bunu iyi bir istihdam artışı sağlarken yapmak istiyoruz" açıklamasını yaptı. Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) "küresel ticarette parçalanmanın küresel hasılada yüzde 7'ye kadar varan düşüşe neden olabileceği" analizini paylaşan Şimşek, bunun da Almanya ve Fransa'nın toplam GSYH'sine denk geldiğini söyledi.

TEDARİK ZİNCİRİ VURGUSU

Türk ekonomisinin küresel ticarette parçalanmalara karşı dirençli olduğunu ifade eden Şimşek, şu açıklamaları yaptı: Bunun nedeni de AB ile tam bir Gümrük Birliği'mizin olması. Bu sayede AB ile kurallara dayalı ticaret yapıyoruz. Bu anlamda Türkiye, AB ile Gümrük Birliği kanalıyla dosttur.

Orta Asya, Balkanlar, Kuzey Afrika, Orta Doğu ile de kendimizi dost olarak görüyoruz. Bu çok önemli. Yakın coğrafyadan tedarik (nearshoring) söz konusu olduğunda, pandemi sonrası tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesinden faydalandık. Avrupa'ya ve Afrika dahil oldukça hızlı gelişen yakın çevreye sahibiz. Dolayısıyla ekonominin direnci yüksek. Bununla birlikte son derece rekabetçi bir demografik yapıya ve imalat sanayi kapasitesine sahibiz. Bu sayede son 20 yılda 270 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım çektik.

1,3 TRİLYON DOLARLIK MİLLİ GELİR

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'nin yüksek borçtan "muzdarip" bir ülke olmadığını vurgulayarak anlattı. Dünyada reel sektör, hane halkı, bankacılık sektörü ve kamu borçlarının küresel GSYH'ye oranının yüzde 330 seviyesinde olduğunu ifade eden Şimşek, bu oranın gelişmekte olan ülkelerde yüzde 250 ve Türkiye'de yüzde 99 seviyesinde bulunduğunu aktardı.

Türkiye'nin sunduğu yatırım fırsatları konusuna değinen Şimşek, ülkenin 1,3 trilyon dolarlık milli gelirle büyük bir ekonomi olduğunu anlattı.

Türkiye'de son 20 yılda reel GSYH büyüme oranının ortalama yüzde 5,5 olduğunu belirten Şimşek, ülkenin daha fazla büyümesi ve ekonomik şoklara karşı daha dayanıklı olması için çalıştıklarını söyledi.

Şimşek, "Rekabetçiliği, verimliliği ve potansiyel büyümeyi artırmaya yardımcı olacak kapsamlı bir reform programımız var. İş yapmaya ve diyaloğa açığız. Elbette sadece bölgeyle değil, çevremizdeki Avrupalı dostlarımızla da yeniden ilişki kurmak istiyoruz." diye konuştu.