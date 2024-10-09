Bakan Şimşek'ten iki körfez ülkesine kritik ziyaret!

09 Ekim 2024 09:11 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 09:20

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, programı kapsamında bugün Katar'a gidecek. Bakan Şimşek'in Katar'ın ardından Kuveyt'e gitmesi bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı​ Mehmet Şimşek​, Katar​ ve Kuveyt​'e giderek önemli temaslarda bulunacak. Bakan Şimşek, Doha​'da üst düzey yetkilerle bir araya gelecek.

YATIRIMCILARLA BULUŞACAK

Hazine ve Maliye Bakanı ilk olarak Doha'da, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşecek. Daha sonra Maliye Bakanı Ali bin Ahmed el-Kevari ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) CEO'su Mansur bin İbrahim el-Mahmud ile bir araya gelecek. Şimşek, ayrıca "Invest in Türkiye" programı kapsamında yatırımcılarla buluşacak.

KUVEYT'E GEÇECEK

Katar'dan sonra Kuveyt'e geçecek olan Bakan Şimşek, burada Maliye Bakanı ve Ekonomi ve Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Nura Süleyman el-Fassam'ın yanı sıra Kuveyt Yatırım Otoritesi CEO'su Ganim Süleyman el-Guneyman ile de temaslar gerçekleştirecek. Bakan Şimşek, Kuveyt'te gerçekleştirilecek yatırımcı toplantısının ardından yurda dönecek.