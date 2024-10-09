Reeskont kredileri için yeni dönem! Merkez Bankası'ndan ihracatçı hamlesi

09 Ekim 2024 08:05 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 08:06

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ihracatçının elini rahatlatacak yeni bir adım attı. Buna göre, reeskont kredileri günlük limitlerini 3 milyar TL’den 4 milyar TL’ye çıkarıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) reeskont kredilerinde yeni bir dönem başlattı. Yeni modele göre reeskont kredileri uygulamasında esas alınan net ihracatçılık koşulu yerine katma değerli ihracatı öne çıkacak.

İHRACATÇI SKORU BELİRLENECEK

Yeni model veri temelli ve analitik bir yapıya sahip. Firmaların net ihracatçılık durumlarına ilave olarak, ihraç edilen ürün ve destinasyon çeşitliliği, ihraç edilen ürünlerin teknolojik düzeyi ve firma ölçeği gibi değişkenlerin farklı ağırlıklarda dikkate alınması suretiyle yapılan bir hesaplama ile her bir firma için bir ihracatçı skoru belirlenecek.

YENİ YILDA HAYATA GEÇECEK

Firmaların yeni uygulamaya uyumları için yaklaşık 3 aylık bir süre verilecek. . Uygulama 13 Ocak 2025 tarihinde başlayacak. Peki, ihracat skorları düşük firmalar nasıl bir yol izleyecek? Bunun için bu firmalara finansman planlamalarını yapabilmeleri için 2025 yılı sonuna kadar vadesi gelecek reeskont kredilerini yenileyebilme hakkı tanındı.

Skorlama modeli ile reeskont kredilerinin daha hedefli kullandırılmasının temin edilmesi ve bu suretle kredilerden yüksek teknolojili ve katma değerli üretim yapan firmaların daha fazla yararlanmalarının sağlanması amaçlanıyor.