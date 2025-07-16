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 | Bengü Sarıkuş

Bakan Uraloğlu açıkladı: Taşımacılıkta yeni dönem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çin’in Çongçing ve Çengdu kentlerinden Türkiye’ye yönelik düzenli yük tren seferlerinin başladığını açıkladı. İlk iki tren 9 Temmuz’da yola çıkarken, trenler Çin’den Orta Asya ve Hazar geçişi üzerinden Türkiye'ye ulaşıp Avrupa’ya devam edecek.

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Bakan Uraloğlu açıkladı: Taşımacılıkta yeni dönem
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 16:17
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 16:17

Ulaştırma ve Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'in Çongçing ve Çengdu şehirlerinden düzenli seferleri gerçekleştirilmesi kapsamında ilk iki yük treninin 9 Temmuz'da 'ye doğru yola çıktığını bildirdi. Uraloğlu, yazılı açıklamasında, söz konusu trenlerin Orta Koridor üzerindeki taşımacılıkta yeni bir dönemi başlattığını ifade etti.

Bakan Uraloğlu açıkladı: Taşımacılıkta yeni dönem

Bu zamana kadar çok sayıda farklı deneme seferlerinin yapılmasının ardından Çin'in Çongçing ve Çengdu şehirlerinden düzenli tren seferlerinin gerçekleştirilmesi kapsamında ilk iki yük treninin 9 Temmuz'da Türkiye'ye doğru yola çıktığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Trenler, Türkiye'nin Orta Koridor'daki vizyonunun en somut göstergesidir. Trenler, Çin içinde yaklaşık 3 bin 500 kilometre yol katetti. Sonra Orta Asya, Hazar geçişi ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşacaklar. Trenler 2 bin ton yük taşıyor. Her iki tren de Kazakistan sınırını geçti."

Bakan Uraloğlu açıkladı: Taşımacılıkta yeni dönem

Uraloğlu, Pasifik Eurasia ile Çin Devlet Demiryolları arasında Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda imzalanan anlaşma kapsamında hayata geçirilen seferlerin, Türkiye'yi Avrupa-Asya lojistik zincirinin merkezine yerleştirdiğini vurguladı.

Türkiye'nin ulaştırma ve haberleşme altyapısına son 23 yılda yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım yaptığına işaret eden Uraloğlu, "2002'de yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu uzunluğumuza, 2 bin 251 kilometresi yüksek hızlı tren ve hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre ekledik. Demir yolu ağı uzunluğumuzu 13 bin 919 kilometreye yükselttik. Orta Koridor'u mümkün kılan ulusal demir yolu ağımız kesintisiz şekilde bu trenlerin Avrupa'ya ulaşmasını sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu açıkladı: Taşımacılıkta yeni dönem

YILDA 1000 TREN HEDEFİYLE YOLA ÇIKILDI

Uraloğlu, Çin ile Türkiye arasındaki taşımaların görüşmeler, ortak fizibilite çalışmaları ve altyapı ziyaretleri sonucunda bugünkü noktasına ulaştığına değindi.

Pekin'de mayıs ayında gerçekleştirdikleri görüşmeler ve İstanbul'da düzenledikleri Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nun, işbirliğinin ivme kazanmasında kritik rol oynadığına dikkati çeken Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bakan Uraloğlu açıkladı: Taşımacılıkta yeni dönem

"Yılda 1000 tren hedefiyle Avrupa ve Çin arasında, Türkiye'yi merkeze alan, kesintisiz bir lojistik akışın sağlanması amaçlanıyor. Bu süreç, yalnızca lojistik değil, aynı zamanda ülkemizin jeostratejik güven adası rolünü de pekiştiren bir adımdır. Hem bölgesel hem de küresel ticarette alternatif güzergahlar sunarak kriz anlarında bile tedarik zincirlerini ayakta tutma kapasitemizi güçlendiriyoruz. Kalkınma Yolu Projesi ile ülkemiz açısından gerek taşımacılık gerek enerji ve dijital hatlar bakımından son zamanların en önemli lojistik ağı olan Orta Koridor, Çin başta olmak üzere, güzergah üzerindeki Asya ve Avrupa ülkeleriyle yaptığımız ve yapacağımız işbirlikleriyle daha da gelişecek."

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ETİKETLER
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#çin
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#lojistik
#altyapı
#Orta Koridor
#Taşımacılık
#Fransa-çin Hattı
#Orta Koridor
#Türkiye-çin Demiryolu
#Taşımacılık
#Ekonomi
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