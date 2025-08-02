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 | İrem Çınar

Bakan Uraloğlu: Denize yapılan üçüncü havalimanını tasarladık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da mevcut havalimanının daha kuzeyinde denize doğru, Türkiye'de denize yapılan üçüncü havalimanını tasarladıklarını söyledi.

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Bakan Uraloğlu: Denize yapılan üçüncü havalimanını tasarladık
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 17:26
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 17:26

ve Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda, Bakanlık olarak Trabzon'a yaklaşık 175 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti.

Güney Çevre Yolu'nun ilk etap çalışmalarının Mersin'den başladığını ifade eden Uraloğlu, Mersin ile Sera Gölü-Akyazı arasının birleştirileceğini, bir anlamda Kanuni Bulvarı ile de entegrasyonunun sağlanacağını anlattı. Uraloğlu, toplamda 54,3 kilometrelik Güney Çevre Yolu'nun ilk etaptaki 16,5 kilometresinde 14,5 kilometre tünel olduğuna işaret ederek, "Geri kalan 2 kilometresi de bağlantılar, viyadükler. Neredeyse tamamının tünel olduğu bir çalışma. Bir taraftan kamulaştırma çalışmalarını da devam ettiriyoruz." dedi.

Bakan Uraloğlu: Denize yapılan üçüncü havalimanını tasarladık

Yomra ilçesinde çalışmaları devam eden yeni nesil hemzemin kavşakla ilgili Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Şu andaki katlı kavşak dediğimiz battıçıktı veya üstten geçen köprülü kavşak en ucuz 250 milyon liradır. Mesela Yomra Kaşüstü'nde yaptığımız kavşağın milyarlarca lira olduğunu söyleyebilirim. Yeni nesil kavşak dediğimiz, farklı dönüş noktalarından biraz trafiğin dağıtıldığı bir şey planladık ve simülasyonunu yaptık. Burayı çözeceğine genel anlamda kanaat getirdik. Onun çalışmalarına başladık. İnşallah orayı da rahatlatmış olacağız. Belki 10 yıllık ömrü olacak, sonrasında yeniden değerlendirmemiz söz konusu olacak."

Uraloğlu, Büyükşehir Belediyesinin talebi üzerine raylı sistemle ilgili proje çalışmasının tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Akçaabat'tan başlayıp Yomra'ya kadar gidecek 32 kilometrelik bir hat. Burada ilk etapta Şehir Hastanesi ile havalimanı arasını bağlayalım çünkü en yoğun yer burası. Bir taraftan da kaynakların efektif kullanılması adına daha doğru olduğunu düşünüyoruz. İkinci etapta Akçaabat ve Yomra'da eksik kalan kesimleri bitirelim diye bir çalışmamız var. Düşüncemiz, bu sene projeyi tamamen onaylayıp, 2026 yılı yatırımı programına sunup 2026 yılında yapım çalışmalarına başlayalım istiyoruz."

Bakan Uraloğlu: Denize yapılan üçüncü havalimanını tasarladık

Raylı sistemin yolcu taşınmasına katkı sağladığı gibi, modern bir şehir imajını Karadeniz'de güçlendireceğine dikkati çeken Uraloğlu, "Karadeniz'de sırtınızı denize dönüp yukarı vadiye baktığınızda en iyi vadi, en doğru güzergah, o sizin baktığınız güzergahtır. Niye? Çünkü öyle olmasını istiyorsunuz. İnsanlar kendi ilinden, ilçesinde bir güzergahlarının olmasını ister. Bu işin bir tekniği var. Rize ve Trabzon'a inen hatlarla ilgili proje çalışmaları var." diye konuştu.

Uraloğlu, Samsun'dan Sarp'a kadar tüm illerin sahile doğu batı ekseninde yerleştiğini anlatarak, "Samsun'dan Sarp'a kadar bir proje çalışmasını başlattık, hızlı tren çalışması. Bunun ilk ayağı da Kırıkkale-Çorum arasının ihalesini yaptık. Önümüzdeki sene Çorum ile Samsun arasının ihalesini inşallah yapacağız. 2-3 sene devam edecek sadece proje yapımı." dedi.

"YATIRIM PROGRAMINA ALINMIŞ OLMASI ÇOK KIYMETLİ"

Trabzon Havalimanı'nın ülkenin en yoğun havalimanlarından biri olduğunun altını çizen Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Trabzon Havalimanı'nın mevcut kapasitesinin artırılması konusunda çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Günlük 140-160'lara çıkan uçak seferleri var. Ülkemizdeki en yoğun 10 havalimanından biri, bazen 7'nci oluyor. Yakın zaman ihtiyaçlarını, dış hatlar, CIP Terminali, ek hizmet binası gibi işlerle aşağı yukarı çözmüş oluyoruz. Uzun vadeli olarak da bunu yatırım programına aldık. Projesini aşağı yukarı bitirdik. Mevcut havalimanının daha kuzeyinde denize doğru, Türkiye'de denize yapılan üçüncü havalimanını tasarladık. Bütçe imkanlarını ve önceliğini de yöneterek inşallah ihalesini yapmayı planlıyoruz. Çok yakın bir zamanda değil de daha makul bir zaman diliminde olacak inşallah. Yatırım programına alınmış olması çok kıymetli."

Bakan Uraloğlu: Denize yapılan üçüncü havalimanını tasarladık

Uraloğlu, haberleşme kulelerinin inşası konusunda da irade ortaya koyduklarını belirterek, "Trabzon Büyükşehir Belediyesinin de böyle bir çalışması olduğunu biliyorduk. Çalışmayı beraberce sahiplenip şehrimize, Boztepe'ye herkesin fikrini alıp, şekil vereceğimiz bir haberleşme kulesi de düşünüyoruz. Oradaki anten yığınlarını kaldıralım istiyoruz bir taraftan." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Vali Aziz Yıldırım, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi de katıldı.

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ETİKETLER
#trabzon
#ulaştırma
#altyapı
#Güney Çevre Yolu
#Raylı Sistem
#Trabzon Havalimanı
#Yomra
#Ekonomi
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