Bakan Uraloğlu duyurdu! Avrasya Tüneli'nde yeni rekor

19 Haziran 2024 12:53 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 13:00

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine %40 zam geldi, otomobiller için ücret 112 TL oldu

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine %40 zam geldi, otomobiller için ücret 112 TL oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından 13 Haziran Perşembe günü Avrasya Tüneli'nden geçen araç sayısını paylaştı.

KITALARI BİRLEŞTİREN EN KISA YOL

Bakan Uraloğlu, iki kıtayı birleştiren en kısa yol olan Avrasya Tüneli’nin yeni rekor kırdığını belirterek, ''13 Haziran Perşembe günü 94 bin 454 birim araç sayısı ile yeni trafik rekoru kırıldı” ifadelerini kullandı.