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 | Bengü Sarıkuş

Bakan Uraloğlu duyurdu: Gemi geçiş ücretlerine yüzde 15 zam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türk boğazlarından uğraksız geçen gemilerden alınan ücretlerin hesaplandığı altın frank değerini 5.83 dolara yükselteceğiz" dedi.

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Bakan Uraloğlu duyurdu: Gemi geçiş ücretlerine yüzde 15 zam
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
15.06.2025
saat ikonu 12:43
|
GÜNCELLEME:
15.06.2025
saat ikonu 13:12

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Boğazlarından uğraksız geçen gemilerden alınan ücretlerin hesaplanmasında esas alınan Altın Frank değerinin 1 Temmuz 2025 itibarıyla yüzde 15 artırılarak 5,83 dolara yükseltileceğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, “2022 öncesinde 39 yıl boyunca 0,8 dolar olarak sabit kalan Altın Frank değerini her yıl düzenli olarak artırıyoruz. Bu yılki artış ile birlikte 2022 öncesine göre geçiş ücretini 7,2 kat yükseltmiş olacağız.” dedi.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Gemi geçiş ücretlerine yüzde 15 zam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Montrö Türk Boğazları Sözleşmesi çerçevesinde İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından uğraksız geçen gemilerden alınan ücretlerin hesaplanmasında kullanılan ve gemilerin net tonları üzerinden alınan Altın Frank değerini, 1 Temmuz 2025 itibariyle geçen yıla göre yüzde 15 oranında artırarak 5,83 ABD dolarına çıkaracaklarını açıkladı.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Gemi geçiş ücretlerine yüzde 15 zam

"GEÇİŞ ÜCRETİNİ 7.2 KAT YÜKSELTMİŞ OLACAĞIZ"

Bakan Uraloğlu, söz konusu güncellemenin 2022 yılında Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda başlatılan tarife revizyonlarının dördüncü adımı olduğunu belirterek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“2022 öncesinde 39 yıl boyunca 0,8 dolar seviyesinde sabit kalan Altın Frank değerini Denizcilik Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar her yıl düzenli olarak artırıyoruz. Bu yılki artış ile de 2022 öncesine göre geçiş için tahsil edilen tahlisiye, fener ve sağlık bedellerini ABD doları cinsinden 7,2 kat yükseltmiş olacağız.” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Gemi geçiş ücretlerine yüzde 15 zam

DÜNYANIN EN RİSKLİ DAR SU YOLLARINDAN OLAN TÜRK BOĞAZLARI'NDA EMNİYET

Güncel altın piyasası verilerine göre revize edilen Altın Frank değeri ile maliyetlerin daha adil bir şekilde yansıtılacağını ifade eden Uraloğlu, “Bu artış Türk Boğazlarında verdiğimiz kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliğini desteklemesi açısından oldukça kıymetli. Tahsil ettiğimiz bu ücretlerle dünyanın en riskli dar su yollarından olan Türk Boğazlarımızda, deniz emniyeti ve güvenliğini sağlamanın yanı sıra çevre emniyetini artırmak için gerekli altyapılarımızı ve gemi trafik izleme sistemlerimizi sürekli geliştirmeye devam etmekteyiz.” dedi.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Gemi geçiş ücretlerine yüzde 15 zam

2024 YILINDA 227.4 MİLYON DOLAR TAHSİL EDİLDİ

2024 yılı boyunca İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından, söz konusu ücretlere tabii 51 bin 58 uğraksız gemi geçişi olduğunu belirten Uraloğlu, bu gemilerden toplam 227,4 milyon dolar tahsil edildiğini söyledi. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu rakam, Türk Boğazlarının yönetilebilmesi için ne kadar yüksek bir maliyet gerektiğini de ortaya koyuyor. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin hak ve menfaatlerini uluslararası kurallara uygun olarak korumaya azimle devam edeceğiz.”

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