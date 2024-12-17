Bakan Uraloğlu duyurdu: İstanbul-Konya YHT Hattı 11,2 milyon yolcuya hizmet verdi

17 Aralık 2024 15:22 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 15:23

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Konya YHT Hattı'nda 10 yılda 11,2 milyon yolcunun seyahat ettiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada bu hatta 2024 yılında 1 milyon 469 bin kişiye hizmet verildiğini duyurdu.

İstanbul-Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı, 10. yılını geride bırakırken bugüne kadar 11,2 milyon yolcuya hizmet verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu​, hattın 2024 yılı performansını değerlendirerek, bu yıl 1 milyon 469 bin kişinin İstanbul-Konya arasında seyahat ettiğini açıkladı.

11 İSTASYONLA ŞEHİRLER DAHA YAKIN

Uraloğlu, yazılı açıklamasında TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen hattın 18 Aralık 2014 tarihinde hizmete girdiğini anımsatarak, iki kadim şehir olan İstanbul ve Konya arasındaki seyahat süresini 13 saatten 4 saat 50 dakikaya düşürdüklerine vurgu yaptı. Hattın 644 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten Uraloğlu, İstanbul-Konya YHT​ Hattı'nda günlük karşılıklı 8 sefer yapıldığını ve ortalama 4 bin 300 yolcunun taşındığını ifade etti. En yoğun günün 27 Mayıs 2023 tarihinde yaşandığını belirten Uraloğlu, o tarihte 6 bin 657 yolcuyla rekor kırıldığını söyledi. Hatta Konya, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul olmak üzere toplam 11 istasyon bulunduğunu belirten Uraloğlu, İstanbul Anadolu Yakası'ndaki Pendik, Bostancı ve Söğütlüçeşme istasyonlarının da hizmet verdiğini kaydetti. Ayrıca, YHT yolcularının henüz tren hattının erişmediği bölgelere otobüs bağlantısıyla ulaştığını ifade ederek, bu uygulamanın büyük bir zaman tasarrufu sağladığını dile getirdi.

Örneğin, kombine taşımacılıkla:

Konya-Eskişehir-Bursa arası 4 saat 15 dakika,

Ankara-Konya-Antalya ve Alanya arası 7 saat,

İstanbul-Konya-Antalya-Alanya güzergâhı ise 10 saate düşüyor.

NÜFUSUN YÜZDE 51'İNE YHT HİZMETİ

Türkiye'nin YHT hatlarının toplam uzunluğunun 2 bin 251 kilometreye ulaştığını belirten Uraloğlu, bu hatların 11 şehre doğrudan, toplamda ise 20 ilde hizmet verdiğini belirtti. Böylece ülke nüfusunun yüzde 51'i YHT konforundan faydalanabiliyor. Kuzey-güney ve doğu-batı aksında şehirlerin birbirine bağlanmasıyla ulaşım kolaylaşırken, Konya'nın turizm, ticaret, eğitim ve sanayi gibi alanlarda büyük bir ivme kazandığını ifade etti.

2053 YILI HEDEFİ: 28 BİN 600 KİLOMETRE DEMİRYOLU

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin demiryolu yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğini belirterek, 2053 hedefleri doğrultusunda demiryolu hattı uzunluğunu 28 bin 600 kilometreye çıkarmayı planladıklarını açıkladı. Ülkenin dört bir yanında hızlı demiryolu projelerinin devam ettiğini vurgulayan Uraloğlu, özellikle Karaman-Ulukışla-Mersin-Adana-Gaziantep hattının büyük önem taşıdığını söyledi.

Bu projeyle birlikte Edirne’den hızlı trene binen bir yolcunun kesintisiz şekilde Gaziantep’e kadar ulaşabileceğini belirten Uraloğlu, Türkiye'nin demiryolu ulaşımında geleceğe emin adımlarla ilerlediğini ifade etti.