Bakan Uraloğlu duyurdu! İstanbul'a dev proje: İki havalimanı birbirine bağlanıyor

27 Aralık 2024 10:41 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 10:48

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında hızlı tren hattı yapılacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, mega proje için hazırlıkların başladığını da belirtti.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da hayata geçirilecek yeni bir ulaşım hattına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, projenin Gebze'den başlayarak Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı ve Çatalca'ya uzanacak yaklaşık 120 kilometrelik bir güzergâhı kapsadığını belirtti.

PROJE 2025 YILINDA HAYATA GEÇİRİLECEK

Projeyle ilgili finansman görüşmelerinin Dünya Bankası ile sürdüğünü ifade eden Bakan Uraloğlu, "2025 yılında ihaleye çıkarak bu projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİNE VURGU

Bakan Uraloğlu, sosyal medya düzenlemeleri hakkında da görüşlerini paylaştı. "16 yaşın altındaki çocuklar için sosyal medyada bazı kurallar koymayı düşünüyoruz" diyen Uraloğlu, sosyal medya kullanımının sınırlandırılması ve denetlenmesi gerektiğini savundu. Bakan Uraloğlu, "İnsanlarımızı, özellikle de çocuklarımızı korumak adına harekete geçmeliyiz. Herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.