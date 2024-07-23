Bakan Uraloğlu duyurdu! Milli elektrikli hızlı tren için tarih verildi

23 Temmuz 2024 13:42 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 13:51

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023" araştırması sonuçlarını değerlendirdi.

Türkiye Raylı Sistemler AŞ'nin (TÜRASAŞ) listede yer alan 9 kamu kuruluşundan biri olduğunu belirten Uraloğlu, "TÜRASAŞ, önceki yıla göre 64 basamak yükselerek sanayinin dev şirketleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

TÜRASAŞ 3 bölge müdürlüğündeki yaklaşık 4 bin personelle toplam 370 bin metrekare kapalı alanda milli ve yerli teknolojiler geliştirip üretiyor. Demir yollarımızı modern yerli araçlarımızla donatmayı sürdürüyoruz.

Türkiye'nin üreten gücü olmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

SAATTE 176 KİLOMETRE HIZA ULAŞACAK

Uraloğlu, yeni koşullara hızla uyum sağlayan fabrikalarda yerli ve milli ürünlerin imalatını sürdürdüklerini vurgulayarak, tasarım hızı saatte 176 kilometre olan Milli Elektrikli Tren setinin uluslararası standartlarda ve sadece Türkiye'de değil diğer ülkelerde de kullanılmak için üretildiğinin altını çizdi:

5 ARAÇTAN OLUŞAN HER SET 324 YOLCU TAŞIYOR

"Avrupa Birliği Demiryollarında Karşılıklı İşletilebilirlik Sertifikasına sahip (TSI) setler, ihtiyaca göre bölgesel ve şehirlerarası çalıştırılmak üzere 3'lü, 4'lü, 5'li ve 6'lı araç sayısına sahip olarak üretiliyor.

5 araçtan oluşan her setimiz 324 yolcu taşıyor. İlk üç seti şu an yolcu taşımacılığına devam eden tren setlerimizin dördüncüsünün de montaj işlemleri ve fabrika testleri de devam ediyor.

TÜRASAŞ tarafından üretilen demir yolu intermodal yük taşımacılığında en çok tercih edilen vagonlardan olan milli yük vagonu ise Avrupa'da sınıfının darası en hafif ve en fazla yük taşıyan vagondur, 3 bojili ve iki şaseli TSI sertifikasına sahip son teknoloji ürünü vagon yerlileşme ve millileşme hareketi doğrultusunda oluşturuldu."

YÜZDE 90'I TAMAM

Bakan Uraloğlu, saatte 225 kilometre hıza uygun ve 8 araçlı olarak üretilecek Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti'nin tasarım çalışmalarının final aşamasında olduğunu belirtti. ayrıca bakan, 584 yolcu taşıma kapasiteli trenin tasarım sürecinin yüzde 90'ını tamamlayarak prototip üretimine yönelik süreçleri de başlattıklarını aktardı.