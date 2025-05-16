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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Bakan Uraloğlu rakamlarla açıkladı: Avrupa'da zirvenin sahibi İstanbul Havalimanı!

İstanbul Havalimanı, 2025 Nisan ayında günlük ortalama 1.481 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin günlük ortalama 196 yeni uçuşla Avrupa’da dördüncü sıraya yerleştiğini, iç hatlardaki 869 uçuşla ise Avrupa genelinde ikinci sırada bulunduğunu açıkladı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 15:33
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 15:33

Ulaştırma ve Altyapı BakanıAbdulkadir Uraloğlu,AvrupaHava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 2025 yılı nisan ayı verilerini yorumladı. Bakan Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama bin 481 uçuşla Avrupa'da uçak trafiği en yoğun olan 10 havalimanı arasında ilk sırada yerini aldı. İstanbul Havalimanı'nı bin 387 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı, bin 350 London Heathrow Havalimanı takip etti." İfadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu rakamlarla açıkladı: Avrupa'da zirvenin sahibi İstanbul Havalimanı!

AVRUPA'DAKİ KARGO TRAFİĞİNDE 4. SIRADA

İstanbul Havalimanı'nın kargo uçuşlarındaki performansına da dikkat çeken Uraloğlu, "Nisan ayında günlük ortalama 38,1 kalkış trafiğiyle İstanbul Havalimanı,Avrupa'daki kargo trafiği en yoğun havalimanları arasında 4. sırada yer aldı. Bu tablo, ülkemizin hava lojistiğinde bölgesel bir merkez haline geldiğini gösteriyor" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu rakamlarla açıkladı: Avrupa'da zirvenin sahibi İstanbul Havalimanı!

"İÇ HAT UÇUŞLARDA TÜRKİYE AVRUPA İKİNCİSİ"

2025 yılı Nisan ayında iç hatlarda gerçekleşen uçak trafiği bakımından da Türkiye'nin zirveye oynadığını belirten Uraloğlu, "Günlük ortalama 869 iç hat uçuşuyla ülkemizAvrupa'da ikinci sırada yer aldı. Fransa 975 trafikle ilk sırada, İtalya ise 854 trafikle üçüncü sırada bulunuyor." açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu rakamlarla açıkladı: Avrupa'da zirvenin sahibi İstanbul Havalimanı!

SABİHA GÖKÇEN VE ANTALYA İLK 10'DA

Uraloğlu, düşük maliyetli havayolu şirketlerinin uçuş trafiğinde de Türkiye'nin öne çıktığını belirterek, "Sabiha Gökçen Havalimanı günlük ortalama 219,8 kalkışlaAvrupa'da 5. sırada, Antalya Havalimanı ise 179,3 kalkışla 10. sırada yer aldı" açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu rakamlarla açıkladı: Avrupa'da zirvenin sahibi İstanbul Havalimanı!

"YENİ UÇUŞLARDA TÜRKİYE 4. SIRADA"

Uraloğlu ayrıca Türkiye'nin günlük ortalama yeni uçuş ekleyen ülkeler sıralamasında da öne çıktığını vurgulayarak, "2025 yılı Nisan ayında günlük ortalama 196 yeni uçuş ekleyen Türkiye,Avrupa'da 4. sırada yer aldı. Bu da hava ulaşımındaki büyümenin sürdüğünü göstermektedir" değerlendirmesinde bulundu.

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Sıkça Sorulan Sorular

Avrupa Yakası havalimanı hangisi?
İstanbul Havalimanı Avrupa Yakası'nda yer alır. Arnavutköy ilçesinde bulunan havalimanından şehir merkezine otobüs, Havaİst, metro, taksi, araç kiralama ve transfer seçenekleri ile ulaşım sağlanabiliyor.
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