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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Uluslararası gelişmeler Türkiye’yi nasıl etkiliyor? Uzman isim açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’le başlattığı ticaret savaşlarında geri adım sinyalleri vermesi, küresel piyasalarda temkinli bir iyimserlik oluşturdu. Trump döneminde uygulanan yüksek gümrük tarifeleriyle tırmanan ekonomik gerilimin, yerini anlaşma arayışlarına bırakabileceği konuşuluyor. Öte yandan, Rusya-Ukrayna savaşının olası sona ermesiyle birlikte Ukrayna’nın yeniden inşa süreci ve Rusya’nın Batı’ya olası yakınlaşması da gündemde. Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, bu uluslararası gelişmelerin Türkiye ekonomisine muhtemel etkilerini değerlendirdi.

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 15:10
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 15:12

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin ile başlattığı ticaret savaşlarında yumuşama sinyalleri vermesi, küresel piyasalarda iyimserliği artırdı. Özellikle Trump döneminde uygulamaya konulan yüksek tarifelerle tırmanan gerilim, yerini anlaşma arayışlarına bırakıyor gibi görünüyor. Ancak piyasalarda bu olumlu hava temkinli bir şekilde karşılanıyor.

Piyasalar, Trump’ın geçmişte aldığı kararları sonradan değiştirdiğine tanıklık ettiğinden, bu kez kalıcılık görmek istiyor. Uzmanlara göre, sadece tarifelerin indirilmesi değil, ticaret savaşlarının tamamen sona ermesi piyasa güveni açısından kritik bir öneme sahip. Trump’ın tutarsız açıklamaları ve politikalarındaki belirsizlik, piyasalarda temkinli bir iyimserliğe neden oluyor.

Uluslararası gelişmeler Türkiye’yi nasıl etkiliyor? Uzman isim açıkladı

JEOPOLİTİK RİSKLER TÜRKİYE İÇİN FIRSATLARA DÖNÜŞÜYOR

TGRT Haber’de yayınlanan Bilmedikleriniz programında konuşan Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, uluslararası gelişmelerin Türkiye’ye etkilerini değerlendirdi. Ergezen, Türkiye’nin çevresindeki jeopolitik risklerin zamanla fırsata dönüştüğünü belirtti.

“Suriye’de silahların susması, PKK’nın kendisini feshetmesi ve kuzeyde Rusya-Ukrayna savaşının çözümüne yaklaşılıyor olması, Türkiye için önemli gelişmeler” diyen Ergezen, bu gelişmelerin Türkiye’nin diplomatik rolünü güçlendirdiğini ve yeni ticaret yolları açtığını vurguladı.

Uluslararası gelişmeler Türkiye’yi nasıl etkiliyor? Uzman isim açıkladı

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA TÜRKİYE’NİN DİPLOMATİK ROLÜ

Rusya-Ukrayna savaşının ekonomik yansımalarına da değinen Ergezen, savaşın iki ülke ekonomisini derinden sarstığını söyledi. “Özellikle Ukrayna tarafı savaşın etkilerini daha yoğun hissediyor. Savaşın sürdüğü bir ortamda ekonomiden ve ticaretten bahsetmek oldukça zor,” diyen Ergezen, savaşın uzamasıyla birlikte Ukrayna’nın ekonomik büyümesinin durma noktasına geldiğini ifade etti.

Uluslararası gelişmeler Türkiye’yi nasıl etkiliyor? Uzman isim açıkladı

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI TÜRKİYE SAYESİNDE HAYATA GEÇTİ

Zafer Ergezen, Türkiye’nin arabuluculuğuyla imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının önemine dikkat çekti. “Bu sayede dünya tahıl piyasası büyük bir krizden kurtuldu. Buğday ve mısır gibi temel ürünlerdeki tedarik sıkıntıları Türkiye’nin arabulucu rolüyle çözüldü,” dedi.

RUSYA YAPTIRIMLARA RAĞMEN GELİR ELDE ETTİ

Petrol ihracatında ciddi bir artış yaşayan Rusya, yaptırımlara rağmen gelirlerini korumayı başardı. Ancak Batı pazarlarını kaybeden Rusya, ticaretini doğuya yönlendirmek zorunda kaldı. Eğer bir barış anlaşması sağlanırsa, Rusya’nın yeniden Batı ile ticarete yönelmesinin mümkün olduğunu belirten Ergezen, bu dönüşümden Türkiye’nin de olumlu etkilenebileceğini söyledi.

Uluslararası gelişmeler Türkiye’yi nasıl etkiliyor? Uzman isim açıkladı

TÜRKİYE İÇİN YENİ TİCARET KANALLARI AÇILIYOR

Savaşın sona ermesi halinde, hem Ukrayna’nın toparlanma sürecine girmesi hem de Rusya’nın Batı’ya yönelmesi Türkiye’yi önemli bir ticaret köprüsü konumuna getirebilir. Ergezen, “Türkiye hem lojistik hem diplomatik açıdan avantajlı bir konumda. Bu da ekonomik fırsatları beraberinde getirebilir,” ifadelerini kullandı.

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#Rusya-abd İlişkileri
#Rusya-ukrayna Krizi
#Abd-rusya Toplantısı
#Ekonomi
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