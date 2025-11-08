Menü Kapat
Dünya
Eski İspanya Kralı Juan Carlos'tan 69 yıl sonra kan donduran itiraf: "Kardeşimi yanlışlıkla öldürdüm"

İspanya'nın sürgünde yaşayan eski kralı Juan Carlos, onlarca yıl sonra bir gerçeği itiraf etti. Yeni anı kitabında 1956 yılında 14 yaşındaki kardeşi Alfonso'yu bizzat kendisinin yanlışlıkla öldürdüğü konusunda itirafçı oldu.

Eski İspanya Kralı Juan Carlos'tan 69 yıl sonra kan donduran itiraf:
’nın sürgünde yaşayan 87 yaşındaki eski kralı Juan Carlos, kardeşi Alfonso’yu 1956’da yanlışlıkla öldürdüğünü ilk kez itiraf etti.

Carlos, 500 sayfalık yeni bir anı kitabı yayımladı. 87 yaşındaki sürgün kral Carlos, anı kitabında 18 yaşındayken aile evlerinde bir tabancayla oynadığı sırada silahın dolu olduğunu fark etmediğini ve 14 yaşındaki kardeşi Alfonso'yu alnından vurarak yanlışlıkla öldürdüğü konusunda itirafçı oldu.

2014’te tahtı bırakan Juan Carlos, 2020’den beri Dubai’de sürgünde yaşıyor. Kitabında hem oğlu Kral Felipe’yle barış arayışını hem de ‘kardeşinin ölümünün hayatını kararttığını’ dile getirdi.

Juan Carlos, kitabında ilk kez 1956’da Portekiz’deki sürgün evlerinde kardeşi Alfonso’nun ölümüne yol açan kazasından bahsetti. Carlos o sırada 18 yaşında, Alfonso ise 14 yaşındaydı. İki , Alfonso’ya ait bir tabancayla oynarken silah ateş aldı.

Eski İspanya Kralı Juan Carlos'tan 69 yıl sonra kan donduran itiraf: "Kardeşimi yanlışlıkla öldürdüm"

"NAMLUDA MERMİ KALDIĞINI BİLMİYORDUK"

“Odaya yalnız girmiştik. Namluda mermi kaldığını bilmiyorduk,” diyen Carlos, şöyle devam etti:

“Alfonso babamın kollarında öldü. Hayatımın bir öncesi ve sonrası var. Onu hala her gün düşünüyorum. Yanımda olmasını isterdim. Bir arkadaş, bir sırdaş kaybettim. Ölümü olmasaydı hayatım daha az karanlık olurdu.”

Juan Carlos’un anlattığına göre, haberi duyan babası Barselona Kontu, öfkeyle oğlunun boğazına sarılıp “Bana bunu bilerek yapmadığına yemin et!” diye bağırdı.

Eski İspanya Kralı Juan Carlos'tan 69 yıl sonra kan donduran itiraf: "Kardeşimi yanlışlıkla öldürdüm"
