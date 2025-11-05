Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Ortağı cinayetten tutuklanan oto galeriye intikam baskını: 5 araç küle döndü

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde oto galeriden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar ihbarda bulundu. 5 aracın hasar gördüğü yangının kundaklama sonucu ortaya çıktığı tespit edildi. Kundaklama sebebi intikam olarak gösterildi.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
05.11.2025
15:01
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
15:01

’nin Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sabaha karşı bir oto galerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Oto galeriden yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ortağı cinayetten tutuklanan oto galeriye intikam baskını: 5 araç küle döndü

İtfaiye ekipleri oto galerinin camlarını kırarak yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alındı. Oto galeri içerisinde çıkan yangından 5 araç ise hasar gördü.

YANGIN KUNDAKLAMA SONUCU ÇIKMIŞ

İtfaiye ve Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan detaylı incelemelerin arından işyerinin benzinle kundaklandığı ortaya çıktı. sebebi olarak ise olarak değerlendiriliyor. Oto galeriyi kundaklayan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Oto galeri ortağı cinayetten tutuklu olduğu öğrenildi.

Ortağı cinayetten tutuklanan oto galeriye intikam baskını: 5 araç küle döndü

İKİ GRUP ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

11 Ekim Cumartesi günü Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde meydana gelen olayda, inşaat malzemeleri paylaşımı nedeniyle iki grup arasında tartışma çıkmış çıkan tartışmada Halil B., silahıyla Ömer Kandemir'i öldürmüş, kardeşi Önder Kandemir'i ise yaralamıştı. Olayın ardından yakalanan oto galerinin de ortağı olduğu öğrenilen Halil B., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

ETİKETLER
#silahlı saldırı
#denizli
#kundaklama
#cinayet
#intikam
#Oto Galeri Yangını
#Gündem
