Gündem
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Çalıştığı oto galericiyi soydu! 70 bin dolarla kayıplara karıştı

Bağcılar’da bir galeride muhasebeci olarak çalışan T.Y, patronunun kasasından 70 bin 900 doları alıp "Bankamatiğe para yatıracağım" diyerek ortadan kayboldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çalıştığı oto galericiyi soydu! 70 bin dolarla kayıplara karıştı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.08.2025
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
17.08.2025
saat ikonu 10:15

’da bir oto galeride muhasebecilik yapan T.Y, patronunun bankadan çekip kasaya koyduğu 70 bin 900 doları çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çalıştığı oto galericiyi soydu! 70 bin dolarla kayıplara karıştı

FIRSATINI BEKLEDİ

Olay, 14 Ağustos’ta Bağcılar Göztepe Mahallesi Batışehir Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, oto galeri sahibi Adnan Göçer bankadan çektiği 70 bin 900 doları kasaya koyması için muhasebecisi T.Y’ye teslim etti. Parayı kasaya yerleştiren T.Y, anahtarın kasanın üzerinde unutulmasını fırsat bilerek paraları önce masanın çekmecesine, ardından çantasına koydu.

Çalıştığı oto galericiyi soydu! 70 bin dolarla kayıplara karıştı
“BANKAMATİĞE PARA YATIRACAĞIM” DEYİP KAÇTI

Bir süre işyerinde oyalanan muhasebeci, iş arkadaşlarına “Bankamatiğe para yatıracağım” diyerek çıkış yaptı. Kasadaki dövizlerin kaybolduğunu fark eden işyeri sahibi Göçer, durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, T.Y’nin dövizleri para sayma makinesinde saydıktan sonra çekmecesine koyduğu ve daha sonra çantasına atarak galeriden ayrıldığı anlar yer aldı.

MAĞDUR ESNAF TEPKİLİ

Yaşananları anlatan Adnan Göçer, “Bankadan çektiğim parayı kasaya koyması için teslim ettim. Anahtarı üzerinde unutmuşum. Daha sonra fark ettiğimizde paralar yoktu. Güvenlik kameralarından da her şey ortaya çıktı. Ancak savcılık bunun değil güveni kötüye kullanma olduğunu söyleyerek tutuklama veya takip kararı vermedi. Üç gündür elini kolunu sallayarak geziyor. Biz devletimize güveniyoruz ama mağduriyetimiz büyüyor” dedi.

