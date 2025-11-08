Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Beşiktaş Antalyaspor maçı şifresiz canlı nereden izlenir? BJK maçının yayınlandığı kanal

Trendyol Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan Beşiktaş Antalyaspor maçının canlı ve şifresiz yayınlandığı kanal belli oldu. Taraftarlar Beşiktaş maçını şifresiz veren kanalları araştırmaya başladı.

Beşiktaş Antalyaspor maçı şifresiz canlı nereden izlenir? BJK maçının yayınlandığı kanal
08.11.2025
08.11.2025
saat ikonu 13:19

Bu akşamın maç programına göre oynanacak olan BJK maçının yayınlanacağı kanal netleşti.

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI NEREDEN İZLENİR?

8 Kasım Cumartesi akşamı 20.00'de oynanacak olan karşılaşma 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifreli olarak yayınlanacağı için şifresiz izlenemeyecek. Maçı izlemek için beIN Sports üyeliği almanız gerekiyor.

Beşiktaş Antalyaspor maçı şifresiz canlı nereden izlenir? BJK maçının yayınlandığı kanal

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Bu akşam oynanacak olan karşılaşma için bekleyiş devam ediyor. Binlerce taraftar karşılaşmayı canlı olarak seyredebilecek. Müsabakanın canlı izleme linki bulunmazken taraftarlar maçı beIN Sports 1 kanalından izleyebilecek.

Beşiktaş Antalyaspor maçı şifresiz canlı nereden izlenir? BJK maçının yayınlandığı kanal

BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI NEREDEN İZLEYEBİLİRİM ŞİFRESİZ?

'de bugün oynanacak olan maç şifreli olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyenler beIN Sports 1 kanalından izleyebilecek. İki takım da bu akşam galibiyet almayı hedefliyor.

