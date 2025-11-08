Beşiktaş Antalyaspor maçı şifresiz canlı nereden izlenir? BJK maçının yayınlandığı kanal

Kategoriler
Bu akşamın maç programına göre oynanacak olan BJK Antalyaspor maçının yayınlanacağı kanal netleşti.
8 Kasım Cumartesi akşamı 20.00'de oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifreli olarak yayınlanacağı için şifresiz izlenemeyecek. Maçı izlemek için beIN Sports üyeliği almanız gerekiyor.
Bu akşam oynanacak olan karşılaşma için bekleyiş devam ediyor. Binlerce taraftar karşılaşmayı canlı olarak seyredebilecek. Müsabakanın canlı izleme linki bulunmazken taraftarlar maçı beIN Sports 1 kanalından izleyebilecek.
Süper Lig'de bugün oynanacak olan maç şifreli olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyenler beIN Sports 1 kanalından izleyebilecek. İki takım da bu akşam galibiyet almayı hedefliyor.