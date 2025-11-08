Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor? BJK Antalyaspor maçının yayınlandığı kanal belli oldu

Kategoriler
Siyah beyazlı ekip bu akşam Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Nefes kesen maçın hangi kanalda yayınlandığı belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de yarış devam ederken bu akşam BJK Antalyaspor maçı oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar 20.00'de başlayacak olan maçı canlı ve şifreli olarak takip edebilecek.
ANTALYASPOR: Abdullah, Bünyamin, Giannetti, Ceesay, Dzhikiya, Paal, Abdülkadir, Saric, Soner, Cvancara, Boli.
BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Salih, Cengiz, Cerny, El Bilal, Abraham.