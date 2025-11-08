Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor? BJK Antalyaspor maçının yayınlandığı kanal belli oldu

Siyah beyazlı ekip bu akşam Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Nefes kesen maçın hangi kanalda yayınlandığı belli oldu.

BEŞİKTAŞ MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Trendyol Süper Lig'de yarış devam ederken bu akşam BJK Antalyaspor maçı oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar 20.00'de başlayacak olan maçı canlı ve şifreli olarak takip edebilecek.

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL İLK 11

ANTALYASPOR: Abdullah, Bünyamin, Giannetti, Ceesay, Dzhikiya, Paal, Abdülkadir, Saric, Soner, Cvancara, Boli.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Salih, Cengiz, Cerny, El Bilal, Abraham.