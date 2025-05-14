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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Otomotiv devi BYD’den sürpriz karar! Türkiye planları değişti

Çinli otomotiv devi BYD, Türkiye'deki yatırım planlarında rotayı değiştirdi. Başlangıçta yalnızca elektrikli araç üretimi hedeflenen Manisa’daki fabrikada, artık şarj edilebilir hibrit (PHEV) modellerin de üretileceği duyuruldu.

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Otomotiv devi BYD’den sürpriz karar! Türkiye planları değişti
KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 16:48
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 16:48

Elektrikli araç üretimiyle adını duyuran Çinli otomotiv devi BYD, Avrupa pazarındaki talep dinamiklerinin değişmesiyle stratejik bir dönüşüme gitti. Başlangıçta sadece elektrikli araç üretimi planlanan Türkiye ve Macaristan’daki yatırımlar, hızla artan hibrit araç ilgisi doğrultusunda yeniden şekillendirildi. Şubat ayında Torino’da yaklaşık 400 tedarikçinin katılımıyla düzenlenen kritik toplantı sonrası, BYD her iki ülkede hibrit araç üretimini de gündemine taşıdı.

Otomotiv devi BYD’den sürpriz karar! Türkiye planları değişti

AVRUPA’DA SATIŞLAR DÖRT KATINA ÇIKTI

2024’ün ilk çeyreğinde BYD’nin Avrupa’daki satışları geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre dört kat artarken, bu satışların yüzde 38’ini hibrit modeller oluşturdu. Hibrit araçlara yönelik talepteki bu sıçrama, şirketin üretim planlarını genişletmesini zorunlu hale getirdi. BYD, 2026 ortasına kadar Avrupa pazarında sunduğu tüm modellerin hibrit versiyonlarını da satışa sunmayı hedefliyor.

Otomotiv devi BYD’den sürpriz karar! Türkiye planları değişti

MANİSA, YENİ DÖNEMİN MERKEZİ OLABİLİR

Türkiye’de Manisa’da temeli atılan ve yıllık 150 bin adet üretim kapasitesine sahip olacak dev tesis, 2026 Mart ayında faaliyete geçmeyi planlıyor. Yaklaşık 1 milyar euro tutarındaki yatırımla hayata geçirilen bu merkez, yalnızca bir üretim hattı olmayacak. BYD, Manisa’daki tesisi aynı zamanda bir inovasyon ve Ar-Ge üssü haline getirmeyi amaçlıyor. Kurulması planlanan araştırma-geliştirme merkezi sayesinde Türkiye, otomotiv teknolojileri alanında daha stratejik bir konuma yükselebilir.

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Sıkça Sorulan Sorular

BYD markası kime ait?
Çin merkezli bir otomotiv ve elektronik şirketidir. Şirket, Şubat 1995 tarihinde Wang Chuanfu tarafından kurulmuş olup otomobil, pil ve elektronik eşya parçaları üretimi yapmaktadır.
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#Ekonomi
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