Bugün kimin maçı var 8 Kasım? Süper Lig’de bugünün maçları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de bu akşam hangi maçlar var netleşti.
AFC Şampiyonlar Ligi
10:45 | Macarthur Bulls - Cong An Ha Noi | Spor Smart - Smart Spor HD
13:00 | Lion City - Bangkok Utd | Smart Spor 2 - Spor Smart 2
13:00 | Pohang - Tampines | Spor Smart - Smart Spor HD
15:15 | Beijing Guoan - Tai Po | Smart Spor 2 - Spor Smart 2
15:15 | Pathum United - Kaya FC | Spor Smart - Smart Spor HD
15:15 | Selangor - Persib Bandung | D Smart Kanal 90
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
15:00 | Kura Çekimi | A Spor
FIFA U17 Dünya Kupası
15:30 | Bolivya - İtalya | Plus FIFA
15:30 | Portekiz - Fas | Plus FIFA
16:00 | Japonya - Yeni Kaledonya | Plus FIFA
16:30 | Arjantin - Tunus | Plus FIFA
17:45 | Fiji - Belçika | Plus FIFA
18:15 | BAE - Hırvatistan | Plus FIFA
18:45 | Katar - Güney Afrika | Plus FIFA
18:45 | Senegal - Kosta Rika | Plus FIFA
UEFA Avrupa Ligi
20:45 | Basel - FCSB | tabii Spor 2
20:45 | Kızılyıldız - Lille | tabii Spor
20:45 | Dinamo Zagreb - Celta Vigo | Yayın Yok
20:45 | Malmö - Panathinaikos | Yayın Yok
20:45 | Midtjylland - Celtic | Yayın Yok
20:45 | Nice - Freiburg | tabii Spor 3
20:45 | Salzburg - G.A. Eagles | Yayın Yok
20:45 | Sturm Graz - Nottingham Forest | tabii Spor 1
20:45 | Utrecht - Porto | Yayın Yok
23:00 | Aston Villa - Maccabi Tel Aviv | Yayın Yok
23:00 | Real Betis - Lyon | tabii Spor 1
23:00 | Bologna - Brann | tabii Spor 3
23:00 | Braga - Genk | Yayın Yok
23:00 | Ferencvaros - Ludogorets | Yayın Yok
23:00 | PAOK - Young Boys | Yayın Yok
23:00 | Viktoria Plzen - Fenerbahçe | TRT 1
23:00 | Glasgow Rangers - Roma | tabii Spor
23:00 | Stuttgart - Feyenoord | tabii Spor 2
UEFA Avrupa Konferans Ligi
20:45 | AEK - Shamrock Rovers | Yayın Yok
20:45 | AEK Larnaca - Aberdeen | Yayın Yok
20:45 | NK Celje - Legia Varşova | Yayın Yok
20:45 | KuPS - Slovan Bratislava | Yayın Yok
20:45 | Mainz - Fiorentina | tabii Spor 4
20:45 | Noah - Sigma Olomouc | Yayın Yok
20:45 | Samsunspor - Hamrun | TRT 1
20:45 | Shakhtar Donetsk - Breidablik | tabii Spor 5
20:45 | Sparta Prag - Rakow Czestochowa | Yayın Yok
23:00 | Crystal Palace - AZ Alkmaar | tabii Spor 4
23:00 | Dinamo Kiev - Zrinjski | Yayın Yok
23:00 | Hacken - Strasbourg | Yayın Yok
23:00 | FC Lausanne - Omonia | Yayın Yok
23:00 | Lincoln City - Rijeka | Yayın Yok
23:00 | Shelbourne - FC Drita | Yayın Yok
23:00 | Shkendija - Jagiellonia | Yayın Yok
23:00 | Rapid Wien - Uni. Craiova | Yayın Yok
23:00 | Rayo Vallecano - Lech Poznan | Yayın Yok