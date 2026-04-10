Bakan Uraloğlu'ndan '5G' açıklaması: 29 milyonu aştı

Bakan Uraloğlu, "10 gün içerisinde yaklaşık 8 milyon yeni 5G abonesi daha bu teknolojiyle tanışarak rakamımız 29-30 milyonlara yaklaştı. 29 milyonu aşan abone sayımızla şimdiden yüzde 90'ın üzerinde muazzam bir penetrasyon oranına ulaştık" değerlendirmesinde bulundu.

KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 17:19
|
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 17:19

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "10 gün içerisinde yaklaşık 8 milyon yeni 5G abonesi daha bu teknolojiyle tanışarak rakamımız 29-30 milyonlara yaklaştı. 29 milyonu aşan abone sayımızla şimdiden yüzde 90'ın üzerinde muazzam bir penetrasyon oranına ulaştık." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin 5G teknolojisindeki hızlı abone artışını ve bu alandaki altyapı yatırımlarını açıkladı.
Yaklaşık 10 gün içinde 8 milyon yeni 5G abonesiyle toplam abone sayısı 29-30 milyona yaklaştı.
29 milyonu aşan abone sayısı ile 5G penetrasyon oranı yüzde 90'ın üzerine çıktı.
Bakan Uraloğlu, 5G hizmetlerinin 2 yıl içerisinde ülkenin her noktasına eriştirileceğini belirtti.
Türkiye'nin fiber optik ağ uzunluğu 657 bin kilometreye ulaştı.
5G yetkilendirme ihalesi sonucunda 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde edildi.
Bakan Uraloğlu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen "Türk Telekom İş Ortakları Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 205 iş ortağı ve 1600'ü aşkın katılımcıyla gerçekleştirdikleri toplantının anlamlı olduğunu söyledi.

Bilişim ve haberleşme sektörünün, bugünün dünyasının en stratejik ve vazgeçilmez alanlarından biri olduğunu, ekonomik büyümeden istihdama, küresel rekabet gücünden milli güvenliğe kadar her alanda belirleyici rol oynadığını ifade eden Uraloğlu, yapay zeka, bulut bilişim, nesnelerin interneti ve yüksek hızlı bağlantı gibi teknolojilerin, ülkelerin kalkınma hızını doğrudan etkilediğini, yenilikçiliği ve verimliliği zirveye taşıdığını belirtti.

Uraloğlu, Bakanlık olarak insan ve data ulaşımındaki iddialarını her geçen gün artırdıklarını vurguladı.

Türk Telekom'un 1840 yılında kurulan Posta Nezaretine dayanan köklü tarihiyle ülkenin dijital omurgasını oluşturan güzide kuruluşlardan biri olduğunu, yıllar içinde kendini sürekli yenileyerek haberleşme ve iletişim hizmetlerinde güçlü bir marka haline geldiğini kaydeden Uraloğlu, Türk Telekom'un Türkiye'nin 81 ili ve 922 ilçesinin tamamına yayılan ofis ve bayi ağıyla, ülkenin her köşesine eşit ve kesintisiz hizmet ulaştırma gücünün en somut göstergesi olduğunu dile getirdi.

Bakan Uraloğlu, 5G'ye geçişi 31 Mart'ta "5G ile İletişimde Güçlü Türkiye Töreni" ile ilan ettiklerini anımsatarak, şöyle konuştu:

"1 Nisan itibarıyla 81 ilimizde kademeli olarak hizmete aldığımız 5G ile daha ilk günden yaklaşık 21 milyon abone bu teknolojiyle buluştu. 10 gün içerisinde yaklaşık 8 milyon yeni 5G abonesi daha bu teknolojiyle tanışarak rakamımız 29-30 milyonlara yaklaştı. Ülkemizdeki 5G uyumlu cihaz sayısının yaklaşık 32 milyon olduğunu düşündüğümüzde, 29 milyonu aşan abone sayımızla şimdiden yüzde 90'ın üzerinde muazzam bir penetrasyon oranına ulaştık. Bu rakam, gerçekten dikkat çekici ve gurur vericidir. Çünkü bu durum, vatandaşlarımızın 5G teknolojisini olağanüstü hızlı ve yüksek oranda benimsediğini açıkça göstermektedir. Neredeyse her 10 5G uyumlu cihazdan 9'u aktif olarak 5G hizmetini kullanıyor."

5G hizmetlerini 2 yıl içerisinde ülkenin her noktasına eriştireceklerini anlatan Uraloğlu, 5G'nin, yalnızca bir haberleşme teknolojisi değil, üretim gücünü, hizmet kalitesini ve teknolojik rekabetçiliği aynı anda yükselten kalkınmanın altyapısı olduğunu vurguladı.

Uraloğlu, bu teknolojinin, robotik sistemlerden otonom sürüşe, akıllı şehirlerden akıllı tarıma, 8K canlı yayınlardan kritik altyapı yönetimine kadar birçok alanda dönüşümü hızlandıracağını belirtti.

5G'ye geçişte en kritik unsurlardan birinin güçlü fiber altyapı olduğuna işaret eden Uraloğlu, "Bu kapsamda 2002'de yaklaşık 81 bin kilometre olan fiber optik ağ uzunluğumuzu 8 kattan fazla artırarak, 657 bin kilometreye yani dünyanın çevresini 16 kez dolaşacak uzunluğa ulaşmış durumdayız. Türk Telekom da bu alanda öncü rol üstlenerek büyük başarılara imza attı. 2019'dan bu yana 231 bin kilometre yeni fiber döşedi ve 12,3 milyon haneye fiber erişimi sağladı." dedi.

'MİLLİ HABERLEŞME ÜRÜNÜ KULLANIMI YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRDİK'

Uraloğlu, 2025 sonu itibarıyla Türk Telekom'un ülke çapındaki fiber ağ uzunluğunun 535 bin kilometreye, fiber hane kapsamasının ise 34,2 milyona ulaştığını söyledi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin, 39 Avrupa ülkesi arasında en çok haneye fiber altyapısı ulaştıran ilk 3 ülke arasında yer aldığını, fiber abone sayısında ise 4. sırada bulunduğunu kaydetti.

Türk Telekom'un fiberdeki gücünü mobile taşıma konusunda önemli bir adım atarak 2024 itibarıyla LTE mobil baz istasyonlarının yüzde 61'ini fiberle bağlı konuma getirdiğini anlatan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu oran, mevcut dünya ortalamasının ve Avrupa'nın 2028 için hedeflediği yüzde 53'ün dahi üzerindedir. Türk Telekom, Turkcell, Vodafone'un rekabetiyle 16 Ekim 2025'te gerçekleştirdiğimiz 5G yetkilendirme ihalesi neticesinde 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde ettik. 5G yetkilendirme ihalesinde işletmecilerimize yıllara göre artan şekilde yüzde 60'a varan oranlarda yerli malı belgeli ürün ve yüzde 30'a varan oranlarda milli haberleşme ürünü kullanımı yükümlülüğü getirdik. Mobil özel şebekelerde milli bileşenleri zorunlu kıldık. Türk Telekom da ihalede mobil stratejisiyle uyumlu sonuçlar elde ederek abone başına en yüksek kapasite kullanım hakkına sahip operatör olarak stratejik bir başarı gösterdi."

