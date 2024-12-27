Bakan Uraloğlu'ndan milyonları sevindirecek haber! Tamamen ücretsiz olacak

27 Aralık 2024 15:49 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 16:10

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tren garları ve istasyonlarında yeni bir dönemin başlayacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, gar ve istasyonlarda yolcuların interneti ücretsiz olarak kullanabileceğini açıkladı. Uygulamanın ilk olarak Ankara Garı ve Eryaman YHT Garı'nda başlayacağı belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu​, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) bünyesinde dijitalleşme vizyonuna yönelik önemli bir adım attıklarını duyurdu. Bakan Uraloğlu, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve demiryolu hizmetlerini modernize etmek amacıyla hayata geçirilen TCDD Wi-Fi Projesi kapsamında, gar ve istasyonlarda ücretsiz ve sınırsız internet hizmeti sunulacağını açıkladı.

UYGULAMA İLK OLARAK ANKARA​ VE ERYAMAN’DA BAŞLIYOR

Projenin ilk etapta Ankara Garı ve Eryaman YHT Garı’nda pilot olarak uygulanacağını belirten Bakan Uraloğlu, bu uygulamanın sonuçlarına göre hizmetin tüm gar ve istasyonlara yaygınlaştırılmasının planlandığını söyledi. Uraloğlu, "Pilot uygulama sürecini başarıyla tamamladıktan sonra Konya, Karaman, Eskişehir, Bilecik, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Halkalı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas garlarına ücretsiz internet​ hizmetini genişletmeyi hedefliyoruz. Bu modern altyapıyla vatandaşlarımız, hızlı ve güvenli bir internet erişimine kavuşacak" ifadelerini kullandı.

BEKLEME SÜRELERİNİ DAHA VERİMLİ HALE GETİRMEK

Projenin yalnızca internet erişimi sağlamaktan öte, TCDD garlarını sosyal ve dijital yaşam alanlarına dönüştürme hedefini taşıdığını belirten Bakan Uraloğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Yolcularımız ve ziyaretçilerimiz, güvenli ve hızlı internet bağlantısı sayesinde işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecek. İş, eğitim ve seyahat planlamalarında büyük kolaylık sağlayacak bu uygulama, garlarımızdaki bekleme sürelerini daha konforlu hale getirecek. Amacımız, yolcularımızın bu alanlarda verimli vakit geçirmelerini sağlamak ve ulaşım sektöründe dijitalleşme ile modernizasyonu vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktır."

DİJİTALLEŞME VE ULAŞIMDA MODERNİZASYON VURGUSU

Bakan Uraloğlu, projenin Türkiye’nin dijitalleşme vizyonuna ve insan odaklı ulaşım stratejisine önemli bir katkı sunduğunu vurguladı. Projenin, bilgiye erişim imkânlarını artırarak vatandaşların dijital haklarını güçlendirdiğini ifade eden Uraloğlu, "Bu uygulama, TCDD’nin modern ve yenilikçi kimliğini pekiştirirken zaman tasarrufu ve ekonomik hareketliliği de destekliyor" şeklinde konuştu.

SOSYAL VE DİJİTAL YAŞAM ALANLARI

TCDD Wi-Fi Projesi’nin, garların sosyal ve dijital yaşam alanlarına dönüşümüne katkı sağlayacağını belirten Uraloğlu, "Bizim için öncelik, vatandaşlarımızın her alanda en iyi hizmete ulaşmasını sağlamak. Bu proje, hedeflerimize ulaşmada atılmış stratejik bir adımdır. Projenin yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı hızla sürdüreceğiz" dedi.