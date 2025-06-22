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 | Bengü Sarıkuş

Kanal İstanbul hangi aşamada? İşte son bilgiler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 27-29 Haziran’da düzenlenecek Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Kanal İstanbul'da hangi aşamada olunduğuyla ilgili bilgi verdi.

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Kanal İstanbul hangi aşamada? İşte son bilgiler
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.06.2025
saat ikonu 09:55
|
GÜNCELLEME:
22.06.2025
saat ikonu 10:13

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gazetecilerle bir araya geldi. Kanal İstanbul konusundaki görüşleri sorulan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, en son konuyla ilgili ne dediyse aynı yerde olduğunu dile getirdi.

Kanal İstanbul hangi aşamada? İşte son bilgiler

'ÇILGIN PROJE' OLARAK KAYITLARA GEÇİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “çılgın proje” olarak tanıtılan Kanal İstanbul, İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiğini azaltmak ve Türkiye’nin jeopolitik konumunu güçlendirmek amacıyla planlanan yeni bir su yolu projesidir. Proje, Karadeniz ile Marmara Denizi arasında yapay bir kanal açılmasını öngörüyor.

Kanal İstanbul hangi aşamada? İşte son bilgiler

Yaklaşık 45 kilometre uzunluğunda, 275 metre genişliğinde ve 20.75 metre derinliğinde olması planlanan Kanal İstanbul’un, Avrupa Yakası’nda Küçükçekmece Gölü’nden başlayarak Sazlıdere Barajı ve Terkos Gölü havzası boyunca ilerlemesi ve Karadeniz’e ulaşması hedefleniyor.

DOĞRU ZAMANDA DOĞRU FİNANS İMKANLARI

Uraloğlu, daha önceki açıklamasında Kanal İstanbul'un yapılmasıyla ilgili iradelerinin net olduğunu belirterek, "Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız. Ne zaman yapacağımızı istişare ediyoruz. 15-20 milyar dolarlık bir projeden bahsediyoruz. Doğru zamanda doğru finans imkanlarıyla beraber Kanal İstanbul'u yapacağız, vazgeçmiş değiliz. Vatandaşımızın görüşünü de dinledik. Bu yeni bir tartışma konusu değildir." diye konuşmuştu.

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