Bakan Vedat Işıkhan belediyelerin borcunu açıkladı: 'Sürdürülemez'

Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçları alarm seviyesine ulaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, prim borçlarının son rakamını açıklayarak sürdürülemez duruma gelindiğini söyledi. Ödenmeyen borçların sağlık hizmetlerini dahi riske atabileceği uyarısı dikkat çekti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan prim borçlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Işıkhan, belediyelerin toplam borcunun 196 milyar liraya ulaştığını belirterek, bu yükün artan faizlerle birlikte giderek büyüdüğünü ve “sürdürülemez” bir noktaya geldiğini fark ettiklerini belirtti.

Borçlarını ödemeyen bazı belediyelerle doğrudan iletişim kurduklarını ve çözüm için çağrıda bulunduklarını dile getiren Bakan Işıkhan, “Prim borçlarının tahsili bizim için sadece bir finans meselesi değil, 85 milyon vatandaşın, işçinin, çalışanın ve emeklinin hakkını koruma sorumluluğumuzdur” dedi. Belediyelerin sunduğu bazı gayrimenkuller üzerinde ipotek bulunduğunu, bu nedenle SGK’nın bu teminatları kabul edemediğini belirten Işıkhan, yeni yapılandırma ve çözüm arayışlarının sürdüğünü aktardı.

'TÜM BELEDİYELERE EŞİT MESAFEDEYİZ'

Bakan Işıkhan, prim ödemelerinin aksaması halinde sosyal güvenlik sisteminin finansman dengesinin bozulacağını ve sağlık hizmetlerinin sunulmasında ciddi sorunlar yaşanabileceğini vurguladı. “Parti ayrımı gözetmiyoruz, tüm belediyelere eşit mesafedeyiz. Borçlar mutlaka ödenmeli” diyen Işıkhan, belediye başkanlarına bu konuda sorumluluk çağrısında bulundu.