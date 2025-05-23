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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Bakan Yumaklı açıkladı! 329 projeye 3,6 milyar lira hibe sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı 3. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında değerlendirme süreci tamamlanan hayvancılık alanındaki 329 projeye toplam 3,6 milyar lira hibe verileceğini duyurdu.

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Bakan Yumaklı açıkladı! 329 projeye 3,6 milyar lira hibe sağlanacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 11:44
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 11:44

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı 3. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında değerlendirme süreci tamamlanan hayvancılık alanındaki 329 projeye toplam 3,6 milyar lira hibe verileceğini açıkladı.

Bakan Yumaklı açıkladı! 329 projeye 3,6 milyar lira hibe sağlanacak

TOPLAM 3,6 MİLYAR LİRA HİBE DESTEĞİ

Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden, "IPARD III Programı 3. Başvuru Çağrı İlanı"na ilişkin paylaşımda bulundu.

Değerlendirmelerin sona erdiğini belirten Yumaklı, "Süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimi yapan işletmelerden değerlendirme süreci tamamlanan ve uygun bulunan 329 proje, toplamda 3,6 milyar lira hibe desteği almaya hak kazandı." ifadesini kullandı.

Bakan Yumaklı açıkladı! 329 projeye 3,6 milyar lira hibe sağlanacak

DESTEKLERLE ÜRETİM ARTIRIYOR İSTİHDAM SAĞLANIYOR

Yumaklı, 329 girişimcinin hayallerine bir adım daha yaklaştığına, projeler tamamlandığında 6 milyar lira tutarındaki yatırımı ülke ekonomisine kazandırmış olacaklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla sağladığımız bu desteklerle üretimi artırıyor, istihdam sağlıyor, kırsal kalkınmayı destekliyor, AB standartlarında modern yatırımlar hayata geçiriyoruz. Hayvansal üretimimizin gücünü artıracak bu desteklerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

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Sıkça Sorulan Sorular

İpard 3 programı nedir?
IPARD Programı'nın amacı, tarım ve gıda işletmelerinin modernizasyonu, AB standartlarına ulaştırılması ve kırsal alanlarımızdaki ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilerek geliştirilmesidir.
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#Ekonomi
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