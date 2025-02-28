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 | İrem Çınar

Bakan Yumaklı açıkladı! Çiftçilere destek ödemesi bugün hesaplara yatırılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere yapılacak destek ödemesinin bugün hesaplarına yatacağını açıkladı. Çiftçilere, toplam 5 milyar TL'ye yakın destek ödemesi yapılacak.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 17:06
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 17:06

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4 milyar 364 milyon 755 bin lirayı aşkın destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yumaklı, söz konusu destek tutarlarının, hububat için 3 milyar 903 milyon 65 bin 896 lira, hayvan hastalıkları için 432 milyon 446 bin 630 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 25 milyon 837 bin 788 lira, lisanslı depolarda ürün depolama kira, nakliye ve analiz için 3 milyon 405 bin 344 lira olarak belirlendiği belirtti.

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Sıkça Sorulan Sorular

2025 yılı mazot gübre desteği ne zaman ödenecek?
Kayıtlı olan çiftçiler (üreticiler) için tarımsal destekleme ödemeleri ilan edilen tarihlerde hesaplara aktarılıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 21 Şubat 2025 Cuma günü 3 milyar 218 milyon 718 bin liralık destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi.
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#Ekonomi
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