Bakan yumaklı açıkladı! Hayvan üreticisine 3,9 milyar liralık destek ödemesi bugün hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hayvan üreticisine yönelik 3 milyar 888 milyon 395 bin liralık destekleme ödemesinin bugün itibarıyla yapılacağını açıkladı. Bakan Yumaklı, müjdeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Küçükbaş hayvancılık (kuzu oğlak) desteğinin çiftçilerin hesabına aktarılacağınıbelirten Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Emeğe değer, üreticimize destek. 3 milyar 888 milyon 395 bin lira küçükbaş hayvancılık destek ödemesini, bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

https://x.com/ibrahimyumakli/status/1926991583905223018