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 | Bengü Sarıkuş

Bakan Yumaklı açıkladı: Hükümlülere bitkisel ve hayvansal üretim eğitimi verilecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğünde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la birlikte Bakanlıklar arasındaki "İşyurdu Çalışmalarının Desteklenmesi İşbirliği Protokolü"ne imza attı.

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Bakan Yumaklı açıkladı: Hükümlülere bitkisel ve hayvansal üretim eğitimi verilecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.07.2025
saat ikonu 12:57
|
GÜNCELLEME:
07.07.2025
saat ikonu 12:57

, son 6 yılda 400 bin hükümlü ve yükümlünün, 81 ilde ağaçlandırma faaliyetlerine katkıda bulunduğunu belirterek, "İşyurtlarında yetiştiriciliği yapılan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimiyle ilgili, hükümlülerimize teknik desteği sağlayacağız." dedi.

Bakan Yumaklı açıkladı: Hükümlülere bitkisel ve hayvansal üretim eğitimi verilecek

Orman Genel Müdürlüğünde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la birlikte Bakanlıklar arasındaki "İşyurdu Çalışmalarının Desteklenmesi İşbirliği Protokolü"ne imza töreninde konuşan Yumaklı, sadece bir protokole imza atmakla kalmayacaklarını, adalet, merhamet, kalkınma ve sürdürülebilirlik ilkelerini bir araya getiren yepyeni bir vizyonun kapılarını aralayacaklarını söyledi.

HAYVANSAL ÜRÜN ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN EĞİTİMİ ALACAKLAR

Yumaklı, Adalet Bakanlığı ile Ceza İnfaz kurumlarındaki hükümlülerin, ağaçlandırma faaliyetlerine dahil olması için imzaladıkları işbirliği protokolünün meyvelerini aldıklarını kaydetti.

Bakan Yumaklı açıkladı: Hükümlülere bitkisel ve hayvansal üretim eğitimi verilecek

Son 6 yılda, 400 bin hükümlü ve yükümlünün, 81 il 922 ilçede ağaçlandırma faaliyetlerine önemli katkılar verdiğini aktaran Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Devlet Su İşlerinin sağladığı imkanlarla, hükümlülerin iş makinesi kullanma yetki belgesi ve su kuyusu açma yöntemleriyle ilgili uygulamalı eğitimler alması sağlandı. Ayrıca, işyurtlarında yapılan hayvan yetiştiriciliği için İşletmeleri Genel Müdürlüğümüz tarafından, büyük ve küçükbaş hayvan alımları gerçekleştirildi. Bu sayede işyurtlarımız önemli et ve süt üretim kapasitesine ulaştı. Bugün protokolle, işyurtlarında yetiştiriciliği yapılan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimiyle ilgili, hükümlülerimize teknik eğitim desteği sağlayacağız. İşyurtlarındaki ürün işleme tesisleri, restoranları ve gıda satış bölümlerinde, güvenilir gıdayı temin etmek için hükümlülere gıda hijyeni konusunda eğitim vereceğiz. İşyurtlarında ve bunlara ait tesis ve arazilerde, ağaçlandırma çalışmaları yapacağız. Sondaj makinesi operatörlüğü gibi yeni iş ve meslekler kazandırılması için eğitim vereceğiz."

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ETİKETLER
#tarım
#eğitim
#hijyen
#Eski Hükümlü Istihdamı
#Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
#Ağaçlandırma
#Işyurtları
#Ceza Infaz
#Ekonomi
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