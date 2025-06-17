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 | Bengü Sarıkuş

Bakan Yumaklı duyurdu: 10,2 milyar TL hibe desteği verilecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025 yılı için kabul edilen toplam 7 binden fazla projeye 10,2 milyar TL hibe desteği vereceğini aktardı. Bakan Yumaklı, söz konusu projelerle 18 bin kişilik istihdam oluşturacağını da kaydetti.

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Bakan Yumaklı duyurdu: 10,2 milyar TL hibe desteği verilecek
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.06.2025
saat ikonu 12:53
|
GÜNCELLEME:
17.06.2025
saat ikonu 12:53

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme programı (KKYDP) kapsamında, 2025 yılı için değerlendirme sürecinin tamamlandığını açıkladı. Bakan Yumaklı konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "2025 yılı için kabul edilen toplam 7 bin 160 projeye 10,2 milyar lira hibe desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı duyurdu: 10,2 milyar TL hibe desteği verilecek

İKİ FARKLI BAŞLIKTA BİNLERCE PROJE

Desteklenen proje konularının ‘Ekonomik yatırımlar' ve ‘Altyapı yatırımları' olmak üzere iki başlık altında toplandığının altını çizen Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekonomik yatırımlar; tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırım konuları, tarımsal üretime yönelik sabit yatırım konuları, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına yönelik yatırımlar, su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar ve hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar şeklinde sıralanmaktadır.

Bakan Yumaklı duyurdu: 10,2 milyar TL hibe desteği verilecek

9 MİLYAR HİBE DESTEĞİ VERİLECEK

Altyapı yatırımları ise aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımları, arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları, el sanatları ve katma değerli ürünlere yönelik yatırımlar, ipek böceği yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar, su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar, tarımsal amaçlı örgütler için makine parkı yatırımları ve tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar olmak üzere bu alandaki konuları kapsamaktadır.

Modern sulama sistemleri hibe destekleri ise başta tarla içi damla sulama sistemleri olmak üzere; tarla içi damla sulama sistemi kurulması, tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması, lineer veya center pivot sulama sistemi kurulması, tamburlu sulama sistemi kurulması, güneş enerjili sulama sistemi kurulması, tarımsal sulama amaçlı güneş enerji sistemleri ve akıllı sulama sistemlerinin kurulmasını içermektedir."

Bakan Yumaklı duyurdu: 10,2 milyar TL hibe desteği verilecek

12 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar ile tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar kapsamında kabul edilen 4 bin 46 projeye yaklaşık 9 milyar lira hibe desteği sağlanacağını açıklayan Yumaklı, "Bu projeler ile 18 milyar lira tutarında yatırım imkanı sağlanmış olup 12 bin kişi için de istihdam imkanı getirilmiştir" vurgusu yaptı.

Bakan Yumaklı duyurdu: 10,2 milyar TL hibe desteği verilecek

BİREYSEL SULAMA YATIRIMLARI YAPILACAK

Bakan Yumaklı, bunun yanında bireysel sulama sistemleri kapsamında da değerlendirme süreci tamamlanan 3 bin 114 projenin kabul edildiğini, bunlar için ise yaklaşık 1,2 milyar lira destek sağlanarak 83 bin dekar alanda modern bireysel sulama sistemleri kurulacağını dile getirerek, "Böylelikle hem verimimiz artacak hem de su tasarrufu sağlanacak. Ayrıca yaklaşık 2,5 milyar lira yatırım ile 6 bin kişiye de istihdam imkanı getirilecek" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yumaklı duyurdu: 10,2 milyar TL hibe desteği verilecek

"20,5 MİLYAR TL TUTARINDA YATIRIM İMKANI SAĞLAMIŞ OLUYORUZ"

Tüm bu yatırımlara hibe desteği sağlayarak ülke ekonomisine önemli katkıda bulunduklarının altını çizen Yumaklı, şunları kaydetti:

"Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programımız ve Bireysel Sulama Desteklerimiz ile toprağımıza, üretimimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz. Bu kapsamda, 2025 yılı için değerlendirme süreci tamamlanıp kabul edilen her iki kategoride toplam 7 bin 160 projeye 10,2 milyar lira hibe desteği vermiş olacağız.

Böylece 20,5 milyar lira tutarında yatırım imkanı sağlamış oluyoruz. Bu projeler 18 bin kişilik istihdam oluşturacak. Bu yatırımlar sayesinde çiftçimiz kazanacak, toprağımız nefes alacak, ülkemiz büyümeye devam edecektir. Ülkemiz, üreticilerimiz ve yatırımcılarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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