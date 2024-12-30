Bakan Yumaklı duyurdu: 527 milyon liralık ödeme bugün yapılacak

30 Aralık 2024 15:55 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 16:00

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı kapsamında onaylanan 105 projeye toplam 527,1 milyon lira hibe ödemesinin bugün itibariyle üreticilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan üreticilere müjde! 135 milyar lira destek verilecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan üreticilere müjde! 135 milyar lira destek verilecek

Tarım​ ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı​, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üreticilere yönelik önemli bir hibe desteği programının detaylarını paylaştı.

HİBE DESTEĞİ BUGÜN İTİBARIYLA HESAPLARA YATIRILACAK

Yumaklı, gıda işleme ve pazarlama sektörünü desteklemek amacıyla onaylanan 105 projeye toplam 527,1 milyon lira hibe desteğinin bugün itibarıyla üreticilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Açıklamasında, bu desteklerin ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Bakan Yumaklı, "Girişimcilerimize hayırlı, uğurlu olsun. Ülkemize yeni tesisler kazandırmaya, istihdamı artırmaya ve kırsal bölgeleri kalkındırmaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Program kapsamında desteklenecek projelerle gıda sektöründe hem üretim kapasitesinin artırılması hem de yerel kalkınmanın güçlendirilmesi hedefleniyor.