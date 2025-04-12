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 | İrem Çınar

Bakan Yumaklı duyurdu! IPARD III başvuruları Haziran'da başlıyor! 50 milyon Euro destek sağlanacak

81 ildeki yerel eylem gruplarına yüzde 100 hibeli olmak üzere toplam 50 milyon Euro hibe sağlayacak 'IPARD III Programı 6'ncı Başvuru Çağrı İlanı' yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı konuya yönelik yaptığı açıklamada başvuruların 2 Haziran'da başlayacağını duyurdu.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.04.2025
saat ikonu 15:24
|
GÜNCELLEME:
12.04.2025
saat ikonu 15:24

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 50 milyon Euro hibe sağlayacak 'IPARD III Programı 6'ncı Başvuru Çağrı İlanı'nın yayımlandığını duyurdu.

Bakan Yumaklı duyurdu! IPARD III başvuruları Haziran'da başlıyor! 50 milyon Euro destek sağlanacak

50 MİLYON EURO DESTEK SAĞLANACAK

IPARD Programı kapsamında yerel eylem gruplarına bugüne kadar 328 milyon lira hibe desteği sağlandığı bilgisini veren Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün itibarıyla Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması-LEADER Yaklaşımı İçin 6'ncı Başvuru Çağrı İlanı ile yüzde 100 hibeli olmak üzere toplam 50 milyon Euro destek sağlayacağız. Hayırlı, uğurlu olsun" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yumaklı duyurdu! IPARD III başvuruları Haziran'da başlıyor! 50 milyon Euro destek sağlanacak

BAŞVURULAR HAZİRAN AYINDA BAŞLIYOR

IPARD Programı 2021-2027 dönemini kapsayan çağrı ilanında, başvuruların 2 Haziran saat 09.00'dan itibaren projenin uygulanacağı ilde bulunan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu il koordinatörlükleri ve il irtibat ofislerinde kabul edilmeye başlanacağı bildirildi.

Çevrim İçi Proje Başvuru Sistemi'nin 25 Haziran saat 18.00'de kapatılacağı, başvuruların son teslim tarihinin ise 27 Haziran saat 18.00 olduğu belirtildi.

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ETİKETLER
#tarım ve orman bakanı
#tarım ve orman bakanlığı
#devlet desteği
#İbrahim Yumaklı
#Ekonomi
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