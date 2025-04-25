Bakan duyurdu! Destek ödemeleri bugün hesaplarda

İstanbul
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada; 6,7 milyar TL'lik destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından destekleme ödemelerine ilişkin bir açıklama yaptı. Sürdürülebilir üretim için çiftçilerine desteklerin devam edeceğinin altını çizen Bakan Yumaklı, 6 milyar 669 milyon 644 bin TL destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.
Yumaklı'nın duyurduğu söz konusu destek tutarları ise şu şekilde;
Mazot ve gübre desteği, kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi "0" olan çiftçilere bugün saat 18.00'den sonra ödenecek.