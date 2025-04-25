Bakan duyurdu! Destek ödemeleri bugün hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada; 6,7 milyar TL'lik destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından destekleme ödemelerine ilişkin bir açıklama yaptı. Sürdürülebilir üretim için çiftçilerine desteklerin devam edeceğinin altını çizen Bakan Yumaklı, 6 milyar 669 milyon 644 bin TL destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

İŞTE MADDE MADDE DESTEK TUTARLARI

Yumaklı'nın duyurduğu söz konusu destek tutarları ise şu şekilde;

Mazot-gübre için 4 milyar 937 milyon 212 bin 540 lira

Hububat için 1 milyar 712 milyon 749 bin 509 lira

Kırsal kalkınma yatırımları için 13 milyon 604 bin 105 lira

Sertifikalı tohum kullanımı için de 6 milyon 77 bin 957 lira

ÖDEMELER SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Mazot ve gübre desteği, kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi "0" olan çiftçilere bugün saat 18.00'den sonra ödenecek.

https://x.com/ibrahimyumakli/status/1915639534378721305