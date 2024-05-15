Bakan Yumaklı'dan çay alım fiyatlarına yönelik açıklama

15 May 2024 12:54 - Güncelleme : 15 May 2024 12:55

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 19 Türk Lirası olarak açıklanan çay alım ücretleri için açıklama yaptı.

MALİYETE BAKILARAK YAPILDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bir gazetecinin açıklanan çay alım fiyatlarına ilişkin çay üreticileri tarafından tepki gösterildiğini sorması üzerine durumu değerlendiren Yumaklı, “Çay fiyatları maliyetlere bakılarak yapılmıştır.

YENİDEN DÜZENLEME OLMAYACAK

Açıkçası beklentileri yüksek tutmayı tamamen siyasi bir şey olarak görüyorum. Şu an için bizim açıkladığımız fiyatla ÇAYKUR’un müdahale ya da alım fiyatıyla maliyetlerin arasında anormal bir şey yok. Maliyetlere göre hazırlanmış, açıklanmış ve çalışılmış makul bir alım fiyatı var.

Her sene olduğu gibi maliyetlere bakılır. Buna göre fiyat açıklanır. Geçen yıllardan hiçbir farkı yok ama geçen yıllarda da bu beklentiler çok çok daha yükseklere çekilmişti” açıklamasında bulundu. Öte yandan Yumaklı, açıklanan çay alım fiyatları hakkında yeniden düzenleme olmayacağını kaydetti.