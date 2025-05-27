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 | Bengü Sarıkuş

Bakan Yumaklı'dan vatandaşa kurbanlık uyarısı: 'Spekülasyon yapanları biliyoruz'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, bayram öncesinde fiyat yükseleceği iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

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Bakan Yumaklı'dan vatandaşa kurbanlık uyarısı: 'Spekülasyon yapanları biliyoruz'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 13:14
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 13:17

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kurban ibadetinin sağlıklı ve güvenli şekilde yapılabilmesi için tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, "Kurban Bayramı öncesi fiyatların yükseleceği yönünde spekülasyon yapmak isteyenler olduğunu biliyoruz, duyuyoruz. Fiyatların fahiş bir şekilde artmasını gerektirecek herhangi bir şeyin olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyorum." dedi.

Bakan Yumaklı'dan vatandaşa kurbanlık uyarısı: 'Spekülasyon yapanları biliyoruz'

Yumaklı, Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği (HAYKOOP) 21. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na video mesaj gönderdi. Türkiye'de tarım sektörünün stratejik üretim alanlarından birinin de hayvancılık olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Bu nedenle hayvancılık politikalarımızı proaktif bir bakış açısıyla ele alıyoruz. Geçen yıl yeni hayvancılık yol haritamızı açıklamıştık. Yol haritamızda belirlediğimiz hedeflere de tek tek ulaşmaya başladık. Yeni hayvancılık yol haritamız sayesinde hayvancılıkta büyüme ivmesini yakaladık." diye konuştu.

Yumaklı, ülkenin küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısında Avrupa'da yeniden birinciliğe yükseldiğine dikkati çekerek, bu başarıda üreticilerin ve kooperatiflerin payının büyük olduğunu söyledi.

Bakan Yumaklı'dan vatandaşa kurbanlık uyarısı: 'Spekülasyon yapanları biliyoruz'

KORUYUCU AŞILAMA YAPILIYOR

Yol haritasında yer alan hayvansal üretim planlamasına 1 Ocak 2024'ten itibaren geçtiklerini anımsatan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Yeni destekleme modelini üretim planlamasına entegre ettik. Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi gibi desteklerle anaç varlığımızı artırıyoruz. Diğer yandan, Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Programı'mızı kararlılıkla uyguluyor, koruyucu aşılama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyoruz. Ayrıca, Erzurum, Elazığ, Ankara, Çankırı ve son olarak Kayseri'de veteriner yol kontrol ve denetim istasyonlarımızı faaliyete geçirdik. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde denetimlerimizi artırdık."

Bakan Yumaklı'dan vatandaşa kurbanlık uyarısı: 'Spekülasyon yapanları biliyoruz'

'FİYAT YÜKSELMESİNE GEREK YOK'

"Tarım Cebimde" uygulaması sayesinde kurbanlıkların küpe numarası girilerek yaş, ırk ve aşı bilgilerine ulaşılabildiğini hatırlatan Yumaklı, "Halkımızın kurban ibadetini sağlıklı ve güvenli şekilde yapabilmesi için Bakanlık olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Bu sene ayrıca kurbanlık hayvan varlığımızın yeterli düzeyde olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Çünkü, Kurban Bayramı öncesi fiyatların yükseleceği yönünde spekülasyon yapmak isteyenler olduğunu biliyoruz, duyuyoruz. Vatandaşımız müsterih olsun. Fiyatların fahiş bir şekilde artmasını gerektirecek herhangi bir şeyin olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yumaklı'dan vatandaşa kurbanlık uyarısı: 'Spekülasyon yapanları biliyoruz'

4. Tarım Orman Şurası'nda ele alınan en önemli konulardan birinin de hayvancılık olduğuna dikkati çeken Yumaklı, Şura kararları kapsamında küçükbaş hayvancılığın toplam kırmızı et üretimindeki payını yüzde 35 seviyesine çıkarmak için yeni destek ve programları uygulamaya alacaklarını anlattı. Yumaklı, bu sayede sektörün risklere karşı daha dayanıklı hale geleceğini sözlerine ekledi.

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ETİKETLER
#2025 Kurban
#Kurbanlık Fiyatları
#2025 Kurban Bayramı
#2025 Kurban Bayramı
#Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
#2025 kurbanlık fiyatları
#Ekonomi
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