Bakanlık, 2024 çeltik alım fiyatları için açıklama yaptı

13 Eylül 2024 17:13 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 17:22

Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2024 dönemi çeltik alım fiyatlarını belirlendi.

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Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesabından 2024 dönemi çeltik alım fiyatları açıkladı. Açıklamada bu yıl çeltik üretiminin 980 bin ton olacağının tahmin edildiği ifade edildi. Hasadın eylül ayı başında lokal olarak başladığı açıklandı.

FİYATLAR BELLİ OLDU

Bugüne kadar çeltik piyasalarının yakından izlendiği ve gelinen noktada 2024 dönemi TMO çeltik alım fiyatları belli oldu. Baldo grubu çeltikler için ton başına 31 bin lira (55 randıman), cammeo grubu için 30 bin lira (58 randıman), Osmancık grubu için ise 25 bin lira (60 randıman) olarak belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada üreticilere, mazot, gübre, sertifikalı tohumluk ve fark ödemesi desteklerinin Bakanlıkça ayrıca ödeneceği bildirildi. Alımlara ilişkin detaylı bilgilendirmenin TMO tarafından yapılacağı ifade edildi.