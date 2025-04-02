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 | İrem Çınar

Bakanlık 81 ilde harekete geçti: Marketlerde satışı yasaklandı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, limon suyu izlenimi veren ürünlerin satışını ülke genelinde yasakladı. 81 ilde geçerli olacak bu yeni düzenlemeyle, limon sosu ve benzeri ürünler market raflarından tamamen kaldırılacak.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.04.2025
saat ikonu 14:25
|
GÜNCELLEME:
02.04.2025
saat ikonu 14:25

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sektöründe tüketicilerin daha sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşmasını sağlamak için önemli bir adım attı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme, taze limon suyu izlenimi veren ancak aslında limon içermeyen ürünlerin satışını yasakladı. Bu karar, tüm Türkiye genelinde geçerli olacak ve 81 ilde uygulanacak.

LİMON SUYU YERİNE LİMON AROMALI ÜRÜNLERE YASAK

Yeni düzenlemeye göre, limon sosu, limon aromalı sos ya da limonlu sos gibi ifadelerle satılan, ancak gerçek limon suyu içermeyen ürünler artık raflarda yer almayacak. Bu ürünlerin tüketicilere taze limon suyu gibi satılması, yanıltıcı kabul edilecek ve bu tür ürünlerin piyasaya arzı yasaklanacak. Bu adım, gıda etiketlemesi konusunda daha şeffaf bir yaklaşım getirmeyi hedefliyor. Bakanlık, bu düzenleme ile tüketicilerin daha sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşmasının yolunu açmayı amaçlıyor.

TÜRK GIDA KODEKSİ'NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne yapılan eklemelerle, limon ve nar ekşisi gibi ürünlerin içeriklerinin daha şeffaf bir şekilde etiketlenmesi sağlanacak. Bu değişiklik, ürünlerde bulunan maddelerin daha doğru bir şekilde belirtilmesini ve tüketicilerin doğru seçimler yapabilmesini mümkün kılacak. Bakanlık, bu düzenleme ile birlikte gıda güvenliğini artırmayı, tüketicilerin yanıltılmasının önüne geçmeyi ve gıda sektörü genelinde daha güvenilir bir ortam oluşturmasını hedefliyor.

NAR EKŞİSİ ÜZERİNE YENİ DÜZENLEME

Limon suyu ile sınırlı kalmayan bu düzenleme, nar ekşisi ürünleri için de benzer kurallar getirdi. Artık nar suyu veya konsantresi içermeyen, içinde farklı maddeler bulunan nar ekşisi ürünlerinin satışı yasaklanacak. Bu karar, nar ekşisinin içeriğini daha net bir şekilde tüketiciye sunmayı amaçlıyor.

GIDA SEKTÖRÜNDE ŞEFFAFLIK

Bu düzenlemelerle birlikte, gıda sektöründe şeffaflık sağlanması ve tüketicilerin haklarının korunması hedefleniyor. Tüketiciler, artık taze limon suyu ve nar ekşisi gibi ürünleri alırken, içeriklerinin doğruluğundan emin olabilecekler. Bakanlık, bu tür önlemlerle gıda güvenliğini arttırmayı ve tüketicilerin daha bilinçli tercihler yapabilmesini sağlamayı amaçlıyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Limonlu suyu neye iyi gelir?
Limonlu su bağışıklığı güçlendirir, serbest radikallere karşı korur. Sindirimi kolaylaştırarak, kabızlık gibi sorunları çözer. Böbrek taşı oluşumunu önler. İnflamasyonu önleyerek artrit gibi romatizmal ağrılara iyi gelir.
ETİKETLER
#tarım ve orman bakanlığı
#resmi gazete
#türk gıda kodeksi
#limon suyu
#Ekonomi
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