Bakanlık'tan TOKİ taksitlerine memur maaşı yerine TÜFE ayarı! Yüzde 50 ödeme kolaylığı geldi

18 Temmuz 2024 10:10 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 10:45

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ taksitlerinde yüzde 50 ödeme kolaylığı müjdesini verdi. Murat Kurum, TOKİ konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşı ilgilendiren haberi sosyal medyadan paylaştı.

TOKİ TAKSİTLERİNDE YÜZDE 50 ÖDEME KOLAYLIĞI

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşın merakla beklediği haber, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan geldi.

Kurum, TOKİ konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaş için şu açıklamalarda bulundu;

“TOKİ aylık taksitlerini memur maaş artışına göre düzenliyorduk. Ama bu kez TÜFE oranını referans aldık. Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk.

TÜFE ORANI BAZ ALINDI

TOKİ konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşımızı ilgilendiren önemli bir haberimiz var.

Biliyorsunuz, TOKİ aylık taksitlerini memur maaş artışına göre düzenliyorduk. Ama bu kez TÜFE oranını referans aldık.

Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk. Hayırlı olsun.”

TOKİ TAKSİT ARTIŞI NEYE GÖRE HESAPLANIR?

Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre artırılır.

Bakanlık bu sefer memur maaşları yerine TÜFE oranına taksit düzenlemesi ayarında bulundu.

Bu noktada TOKİ aylık taksit ödemeleri sabit değildir. Artış oranı, enflasyon oranına bağlı memur maaşı artışı doğrultusunda TOKİ tarafından belirlenir.