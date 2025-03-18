Bakanlık dev şirketlerin 62 milyarlık vergi borcunu erteledi mi? İddialara açıklama geldi

Kamuoyunu yanıltıcı bilgiler bir bir yalanlanmaya devam ediyor. 'Borsada işlem gören 100 şirketin 62 milyar TL vergi borcu ertelendi' şeklindeki iddia gündem olmuştu. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından iddialarla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada iddialar yalanlanırken "Bahse konu paylaşımlarda ertelendiği iddia edilen vergiler, Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde kullanılan hesaplara ilişkin olup şirketlerin gelecek dönemlere sirayet eden vergisel yükümlülüklerini göstermekte, vergi borçlarının ertelendiği anlamına gelmemektedir" denildi.

Kamuoyunda yer alan bazı haberlerde "Borsada işlem gören 100 şirketin 62 milyar TL vergi borcu ertelendiği" iddia edilmişti. Konuyla ilgili olarak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Borsada işlem gören 100 şirketin 62 milyar TL vergi borcu ertelendi” iddiası doğru değildir.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca haberlerde ismi geçen hiçbir şirketin vergi borcu ertelenmemiş veya taksitlendirilmemiştir. Bahse konu paylaşımlarda ertelendiği iddia edilen vergiler, Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde kullanılan hesaplara ilişkin olup şirketlerin gelecek dönemlere sirayet eden vergisel yükümlülüklerini göstermekte, vergi borçlarının ertelendiği anlamına gelmemektedir.

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

oTürkiye Muhasebe Standartları 12 no.'lu standarda göre mali tablolarda; ertelenmiş vergi borçları/ertelenmiş vergi varlığı olarak iki hesap türü yer almakta ve bu hesaplarda gelecek dönemlere sirayet eden vergisel yükümlülükler ve haklar muhasebeleştirilmektedir.

Muhasebe kaydı gerekçesiyle hesap bakiyelerinin isimlerine bakılarak şirketlerin vergi borcunun ertelendiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyunda vergide adalet algısını zedelemek ve vergi uyumunu bozmak amacıyla ortaya atılan asılsız iddialara itibar etmeyiniz"