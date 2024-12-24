Bakanlık devreye girdi! Sahte alkole karşı yeni önlemler alındı

24 Aralık 2024 11:39 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 11:46

Tarım ve Orman Bakanlığı, yasa dışı alkol ticaretini önlemek için yeni bir düzenleme getirdi. Eczaneler ve veteriner kliniklerine aylık 5 litre, birinci basamak sağlık merkezlerine ise en fazla 10 litre etil alkol satın alma sınırı getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle, tıbbi kullanım amaçlı etil alkolün piyasaya sunumu, kullanım alanı ve miktarı ile ilgili usul ve esaslar netleştirildi. "Tıbbi Kullanım Amaçlı Etil Alkolün Piyasaya Arzının, Kullanım Amacının ve Miktarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ​" kapsamında, bu tür ürünlerin yasal çerçevede piyasaya arz edilmesi ve yasa dışı ticaretin önlenmesi hedefleniyor.

ETİL ALKOL ALIMINA SINIR GETİRİLDİ

Tebliğe göre, sağlık hizmeti sunan kamu kurum ve kuruluşları, faaliyet alanlarıyla uyumlu olacak şekilde ihtiyaç duydukları miktarda tıbbi kullanım amaçlı etil alkol temin edebilecek. Ayrıca, tebliğe aykırı davranışlar için uygulanacak idari yaptırımlar da düzenlendi. Bu düzenleme, hem sağlık sektörü hem de yasa dışı ticarete karşı alınan önlemler açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Sağlık hizmet sunucuları, hayvan sağlığı kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarına ait hayvan barınağı bakım, rehabilitasyon ve tedavi merkezleri ile Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığınca (TADAB) uygun bulunan diğer sağlık kuruluşları satın aldıkları tıbbi kullanım amaçlı etil alkolü, bedelli veya bedelsiz olarak piyasaya arz edemeyecek ve tebliğle belirlenen kullanım alanları dışında kullanamayacak.

TOPTAN SATICILAR İÇİN LİMİT 50 BİN LİTRE

Etil alkol toptan satıcıları stoklarında hiçbir şekilde 50 bin litreden fazla tıbbi kullanım amaçlı etil alkol bulunduramayacak. Bugün itibarıyla stoklarında 50 bin litreden fazla tıbbi kullanım amaçlı etil alkol bulunduran toptan satıcılar, bu miktar 50 bin litrenin altına düşmediği sürece yeni ürün alamayacak.

Tıbbi kullanım amaçlı etil alkol kullanıcılarından kamu kurum ve kuruluşlarına ait olanlar hariç, eczaneler, veteriner hekim muayenehaneleri ile poliklinikleri aylık 5 litre, birinci basamak sağlık hizmet sunucuları 10 litre, hayvan hastaneleri 40 litre tıbbi amaçlı etil alkol sağlayabilecek.

KURALLARA UYMAYANA İDARİ YAPTIRIMLAR UYGULANACAK

İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet sunucuları ise söz konusu üründen yıllık 1000 ve 2 bin litre alabilecek. Tıbbi kullanım amaçlı etil alkol kullanımının zorunlu olduğu diğer sağlık kuruluşlarının başvuruları ve uygun bulunanların kullanım miktarları TADAB tarafından değerlendirilecek.

İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularının daha fazla etil alkol talebi durumunda, Sağlık Bakanlığından uygunluk yazısı alarak TADAB'a ibraz etmeleri gerekiyor. Düzenlemeyle tıbbi amaçlı etil alkol alarak kullanan sağlık hizmet sunucularına, hayvan sağlığı kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait hayvan barınağı, bakım, rehabilitasyon ve tedavi merkezlerine kullanım miktarları ve alanlarına ilişkin kayıt tutma zorunluluğu da getirildi. Tebliğ hükümlerine aykırı davrananlara idari yaptırımlar uygulanacak.